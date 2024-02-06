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Россиянина без паспорта депортируют из США и обяжут выплатить $2 тыс.

Суд в США постановил депортировать прибывшего без документов россиянина Очигаву
Россиянин, который прилетел в США без паспорта рейсом из Копенгагена, будет депортирован и выплатит штраф авиакомпании. Почему он сел на самолет именно до Лос-Анджелеса, американский суд так и не установил
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, приговорили к 93 дням лишения свободы, передает Los Angeles Times со ссылкой на прокуратуру. Этот срок он уже отбыл в ожидании решения по своему делу.

Очигава по решению суда обязан возместить авиакомпании $2174. В ожидании депортации его возьмет под стражу иммиграционная служба.

Обвинение просило для 46-летнего гражданина России и Израиля с докторской степенью шесть месяцев ареста, поскольку тот «не раскаялся» в своем поведении. Защита просила назначить ему срок, равный отбытому в заключении до приговора, указав, что мужчина пережил «ряд личных трагедий», а криминального прошлого у него не было. Почему он сел на самолет до Лос-Анджелеса, так и не было установлено, сообщили в офисе прокурора.

В Лос-Анджелесе сел самолет с «российским экономистом» без документов
Общество
Фото:Johan Nilsson / Tt / Global Look Press

Мужчина прилетел в США 4 ноября. В документах суда говорится, что Очигава вошел в терминал аэропорта Копенгагена, там последовал за другим путешественником и сделал вид, что сканирует посадочный талон. Его заметили сотрудники аэропорта, которые предписали ему ждать в терминале, но тот проскользнул через выход на посадку за одним из пассажиров и занял свободное место в самолете. На борту россиянин пересаживался с места на место, общался с экипажем и пассажирами, а также «попытался съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа».

Прилетев в Лос-Анджелес, он сказал сотрудникам аэропорта, что забыл паспорт в самолете, и представился вымышленным именем «Сергей Шломо». Пограничники не нашли его в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов, загранпаспорта и визы у него тоже не было. Только осмотрев его телефон, служба безопасности смогла узнать его данные.

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Дания Лос-Анджелес США россияне безбилетники
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