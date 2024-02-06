Россиянина без паспорта депортируют из США и обяжут выплатить $2 тыс.
Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, приговорили к 93 дням лишения свободы, передает Los Angeles Times со ссылкой на прокуратуру. Этот срок он уже отбыл в ожидании решения по своему делу.
Очигава по решению суда обязан возместить авиакомпании $2174. В ожидании депортации его возьмет под стражу иммиграционная служба.
Обвинение просило для 46-летнего гражданина России и Израиля с докторской степенью шесть месяцев ареста, поскольку тот «не раскаялся» в своем поведении. Защита просила назначить ему срок, равный отбытому в заключении до приговора, указав, что мужчина пережил «ряд личных трагедий», а криминального прошлого у него не было. Почему он сел на самолет до Лос-Анджелеса, так и не было установлено, сообщили в офисе прокурора.
Мужчина прилетел в США 4 ноября. В документах суда говорится, что Очигава вошел в терминал аэропорта Копенгагена, там последовал за другим путешественником и сделал вид, что сканирует посадочный талон. Его заметили сотрудники аэропорта, которые предписали ему ждать в терминале, но тот проскользнул через выход на посадку за одним из пассажиров и занял свободное место в самолете. На борту россиянин пересаживался с места на место, общался с экипажем и пассажирами, а также «попытался съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа».
Прилетев в Лос-Анджелес, он сказал сотрудникам аэропорта, что забыл паспорт в самолете, и представился вымышленным именем «Сергей Шломо». Пограничники не нашли его в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов, загранпаспорта и визы у него тоже не было. Только осмотрев его телефон, служба безопасности смогла узнать его данные.
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