Каток на Красной площади не будет работать в Рождество из-за морозов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

ГУМ-Каток на Красной площади не будет работать в последние дни новогодних праздников из-за сильных морозов, сообщила пресс-служба.

«В связи с низкими температурами каток не будет работать 7 и 8 января», — говорится в сообщении. Каток будет работать до 28 февраля.

Каток на Красной площади принадлежит Главному универсальному магазину (ГУМ). На нем организовываются мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

3 января синоптик, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей с 6 по 10 января ожидает «самая холодная пятидневка» с начала XXI века. По его прогнозам, температура на улице будет достигать минус 29 градусов. Он отметил, что похолодание будет очень резким: до 6 января в столице прогнозируется комфортная температура с морозами 2–6 градусов.

«Ночью морозы будут до 20–22 градусов, а днем тоже без жары — до 18–20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов», — заявил Вильфанд. По словам синоптика, длительный период аномально холодной погоды — опасное метеорологическое явление, поскольку температура в столице будет на 15 и больше градусов ниже нормы.