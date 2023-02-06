Умер декан факультета биоинженерии МГУ Владимир Скулачев

Ученому было 87 лет. Он описал межмембранный перенос электронов, изучал старение организмов, основал факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. Академик — обладатель Государственной премии СССР, ордена Почета и других наград

Владимир Скулачев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Умер академик РАН, профессор, доктор биологических наук Владимир Скулачев, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МГУ. Ученый был основателем и деканом факультета биоинженерии и биоинформатики в университете.

Скулачеву было 87 лет. Его главное открытие — обнаружение белковых электрических генераторов в митохондриях, хлоропластах и бактериях. Он предложил для измерения образуемого этими генераторами электричества использовать метод «проникающих ионов», которые в 1972 году по предложению американского биоэнергетика Дэвида Грина назвали «ионами Скулачева». Ученый также открыл явление межмембранного переноса электронов, обнаружил эффект терморегуляторного разобщения окисления и фосфорилирования. В последние годы Скулачев изучал механизмы старения организмов, в том числе запрограммированное старение — феноптоз.

«Он был основателем факультета биоинженерии и биоинформатики и бессменным его лидером, он стоял у истоков создания Института физико-химической биологии им. Белозерского, продвигал его и заботился о его успешном функционировании, создал и успешно руководил крупнейшим инновационным биомедицинским проектом в России «Практическое применение ионов Скулачева», направленным на разработку митохондриально-адресованных технологий и препаратов для борьбы с биологическим старением и возраст-зависимыми патологиями», — отметили в МГУ.

Академик был главным редактором журнала «Биохимия» и директором Института физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ. Он удостоен Государственной премии СССР, Демидовской премии, Ломоносовской премии за педагогическую деятельность, ордена Дружбы, ордена Почета и других наград.

Соболезнования в связи со смертью ученого выразил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он назвал Скулачева «искренним, чутким, жизнерадостным человеком с открытой душой и добрым сердцем».