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Умер декан факультета биоинженерии МГУ Владимир Скулачев

Умер академик РАН, декан факультета биоинженерии МГУ Владимир Скулачев
Ученому было 87 лет. Он описал межмембранный перенос электронов, изучал старение организмов, основал факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. Академик — обладатель Государственной премии СССР, ордена Почета и других наград
Владимир Скулачев
Владимир Скулачев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Умер академик РАН, профессор, доктор биологических наук Владимир Скулачев, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МГУ. Ученый был основателем и деканом факультета биоинженерии и биоинформатики в университете.

Скулачеву было 87 лет. Его главное открытие — обнаружение белковых электрических генераторов в митохондриях, хлоропластах и бактериях. Он предложил для измерения образуемого этими генераторами электричества использовать метод «проникающих ионов», которые в 1972 году по предложению американского биоэнергетика Дэвида Грина назвали «ионами Скулачева». Ученый также открыл явление межмембранного переноса электронов, обнаружил эффект терморегуляторного разобщения окисления и фосфорилирования. В последние годы Скулачев изучал механизмы старения организмов, в том числе запрограммированное старение — феноптоз.

«Он был основателем факультета биоинженерии и биоинформатики и бессменным его лидером, он стоял у истоков создания Института физико-химической биологии им. Белозерского, продвигал его и заботился о его успешном функционировании, создал и успешно руководил крупнейшим инновационным биомедицинским проектом в России «Практическое применение ионов Скулачева», направленным на разработку митохондриально-адресованных технологий и препаратов для борьбы с биологическим старением и возраст-зависимыми патологиями», — отметили в МГУ.

Академик был главным редактором журнала «Биохимия» и директором Института физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ. Он удостоен Государственной премии СССР, Демидовской премии, Ломоносовской премии за педагогическую деятельность, ордена Дружбы, ордена Почета и других наград.

Соболезнования в связи со смертью ученого выразил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он назвал Скулачева «искренним, чутким, жизнерадостным человеком с открытой душой и добрым сердцем».

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