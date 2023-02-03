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Главу Роспотребнадзора по Кемеровской области арестовали по делу о взятке

Главу Роспотребнадзора по Кемеровской области арестовали на два месяца по делу о взятке
Евгений&nbsp;Окс
Евгений Окс (Фото: 42.rospotrebnadzor.ru)

Центральный районный суд Кемерово арестовал главу управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса, которого задержали по подозрению в получении взятки, сообщили РБК в суде.

«[2 февраля] было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта 2023 года с содержанием в СИЗО», — сообщили в пресс-службе.

Окса арестовали по двум взаимосвязанным уголовным делам. Их завели по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по обеим статьям — лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме Окса по делам в качестве подозреваемых проходят еще два человека, их тоже арестовали.

Следствие посчитало, что всех обвиняемых следует заключить под стражу, так как они могут скрыться, уничтожить доказательства или угрожать свидетелям. Адвокаты просили суд избрать обвиняемым более мягкие меры пресечения.

На сайте регионального управления Роспотребнадзора указано, что в 1987 году Окс окончил медико-профилактический факультет Кемеровского государственного медицинского института, после чего устроился работать врачом. Впоследствии он занимал и другие должности, а в 2005 году стал заместителем главы регионального управления Роспотребнадзора. В марте 2012 года Окс возглавил управление.

Теги
Кемеровская область Роспотребнадзор арест взятка новости
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