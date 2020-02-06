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Общество ,  
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Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России нужно продолжить работу по ликвидации высших научных заведений, называемых «пустышками» — частные институты и университеты без лицензии министерства образования и с похожими названиями. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки. Таких еще достаточно», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).  По его словам, для этого необходимо объединить ресурсный потенциал ВУЗов и научных институтов, а там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом слиянии. При этом президент предостерег от «механического» объединения учебных заведений,

Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой». «Обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась — нужны условия для самореализации. Этими задачами и нужно заняться», — отметил глава государства (по ТАСС).  

Кроме того, он поручил с 2021 года ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах, особенно в тех, где остро нуждаются в перспективных молодых кадрах. По его словам, до 2025 года на эти цели будет выделено дополнительно более 70 млрд руб. 

Материал дополняется

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Путин, ВУЗы
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