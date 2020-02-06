Общество , 06 фев, 14:26
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В Москве за взятку задержали следователя по особо важным делам
Следователи СК и сотрудники ФСБ задержали следователя по особо важным делам по подозрению в получении взятки в размере 4,3 млн руб, говорится в сообщении СК по городу Москве.
Задержанный работает в управлении по Северо-Восточному административному округу Москвы. По версии следователей, он 4 февраля получил взятку от человека, которые просил не привлекать к уголовной ответственности его родственника.
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