В Москве за взятку задержали следователя по особо важным делам

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Следователи СК и сотрудники ФСБ задержали следователя по особо важным делам по подозрению в получении взятки в размере 4,3 млн руб, говорится в сообщении СК по городу Москве.

Задержанный работает в управлении по Северо-Восточному административному округу Москвы. По версии следователей, он 4 февраля получил взятку от человека, которые просил не привлекать к уголовной ответственности его родственника.

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