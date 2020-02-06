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Минздрав решил обнародовать экспертизы лекарств после требования от РАН

Ранее в академии обвинили Минздрав в нарушении правил ЕАЭС и собственного приказа ведомства, которые обязывают публиковать заключительные экспертные отчеты о лекарственных препаратах
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министерство здравоохранения России приняло решение размещать в свободном доступе экспертные заключения в рамках процедуры регистрации лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минздраве напомнили, что выполнение процедур, связанных с регистрацией лекарственных средств для медицинского применения и предусмотренных правилами регистрации и экспертизы, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), осуществляется с 15 апреля прошлого года.

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В ведомстве отметили, что сейчас по заявлениям, поданным по выбору заявителя на регистрацию лекарственного препарата в соответствии с вышеуказанными правилами, проводится экспертиза. Там уточнили, что в случае принятия положительных решений о регистрации препаратов Минздрав будет размещать соответствующие сведения в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе заключительный экспертный отчет по оценке безопасности, эффективности и качества (за исключением конфиденциальных данных). «Таким образом, это позволит ознакомиться с результатами экспертизы лекарственных препаратов всем заинтересованным лицам», — добавили в Минздраве.

О том, что Минздрав не публикует в реестре ЕАЭС заключительные экспертные отчеты о лекарственных препаратах, что является нарушением как правил союза, так и собственного приказа ведомства, в начале недели заявили в комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований.

В реестре ЕАЭС содержатся данные о 26 лекарственных препаратах, которым выдано регистрационное удостоверение. При этом 16 из них удостоверение было выдано Минздравом. Как выяснила комиссия, ни по одному из них экспертиза не опубликована. «Российская сторона является единственным участником союза, нарушающим эти требования. Записи о лекарственных препаратах, размещенные Белоруссией и Казахстаном, соответствуют требованиям и содержат экспертные заключения», — отметили в комиссии.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минздрав, РАН, лекарства, экспертиза
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