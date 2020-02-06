Минздрав решил обнародовать экспертизы лекарств после требования от РАН

Ранее в академии обвинили Минздрав в нарушении правил ЕАЭС и собственного приказа ведомства, которые обязывают публиковать заключительные экспертные отчеты о лекарственных препаратах

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Министерство здравоохранения России приняло решение размещать в свободном доступе экспертные заключения в рамках процедуры регистрации лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минздраве напомнили, что выполнение процедур, связанных с регистрацией лекарственных средств для медицинского применения и предусмотренных правилами регистрации и экспертизы, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), осуществляется с 15 апреля прошлого года.

В ведомстве отметили, что сейчас по заявлениям, поданным по выбору заявителя на регистрацию лекарственного препарата в соответствии с вышеуказанными правилами, проводится экспертиза. Там уточнили, что в случае принятия положительных решений о регистрации препаратов Минздрав будет размещать соответствующие сведения в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе заключительный экспертный отчет по оценке безопасности, эффективности и качества (за исключением конфиденциальных данных). «Таким образом, это позволит ознакомиться с результатами экспертизы лекарственных препаратов всем заинтересованным лицам», — добавили в Минздраве.

О том, что Минздрав не публикует в реестре ЕАЭС заключительные экспертные отчеты о лекарственных препаратах, что является нарушением как правил союза, так и собственного приказа ведомства, в начале недели заявили в комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований.