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Силовики пришли с обысками в минобразования Хакасии

В СК сообщили, что это связано с делом о покупке недостроенных зданий для детсадов. Сумму ущерба в ведомстве не называют, но местные СМИ сообщают, что речь идет о 90 млн руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи провели обыски в министерстве образования и науки Республики Хакасия в рамках расследования уголовных дел о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в 2019 году неустановленные лица приобрели несколько недостроенных помещений, выдав их за готовые объекты для размещения детских садов. В ходе обысков правоохранители изъяли финансовую документацию.

По словам источника агентства АИС, речь идет о детсадах, которые должны были построить в рамках реализации нацпроекта «Демография». Нанесенный государству ущерб оценивается в 90 млн руб. РБК направил запрос в минобрнауки Хакасии.

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады
Экономика

4 февраля стало известно, что минфин Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете региона, не сбалансированном на 14 млрд руб. Среди направлений, расходы по которым оказались не обеспечены, в частности, финансирование жизнедеятельности бюджетных учреждений (7,16 млрд руб.). Кроме того, лицевые счета бюджетных учреждений в 64 муниципалитетах Хакасии были заблокированы на общую сумму 720 млн руб.

Из-за этого, как было указано в документе республиканского минфина, не производится оплата коммунальных услуг. «Под угрозой отключения от электроэнергии социальные объекты, в том числе детские сады, школы. В связи с невозможностью оплаты счетов поставщики отказываются поставлять продукты питания в школы и дошкольные учреждения», — говорилось в справке ведомства.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Хакасия, обыски, Минобрнауки
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Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады
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