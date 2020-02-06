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Продажи дорогого жилья в Москве установили новый рекорд

Аналитики зафиксировали рост интереса к апартаментам в самом высоком ценовом диапазоне
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Москве в прошлом году дорогого жилья было продано на ₽102 млрд. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании Knight Frank, это новый рекорд. Предыдущий был установлен в 2018 году, когда стоимость проданного жилья в премиальном сегменте составила ₽77 млрд.

В компании объяснили, что приобретение дорого жилья связано с ростом интереса покупателей к квартирам в самом высоком ценовом диапазоне: таких сделок в 2019 году было заключено в два раза больше чем годом ранее. Средняя сумма сделки выросла до ₽87 млн.

При этом партнер Colliers International Владимир Сергунин отметил, что спрос на элитную недвижимость был и раньше, однако на спрос повлияло появление новых качественных проектов.

В свою очередь председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева отметила, что если раньше большая часть элитного жилья приобреталась в инвестиционных целях, то в 2019 г. новые проекты выходили на рынок по более высоким ценам из-за перехода на новую схему продажи квартир через эскроу-счета.

Самым популярным районом у покупателей дорогого жилья остаются Хамовники, следует из отчета Knight Frank. В 2019 году там продавалась каждая шестая квартира.

Автор: Артем Филипенок
Теги: недвижимость
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