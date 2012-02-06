Замдиректора авиакомпании "Томск Авиа" погиб в ДТП

Заместитель директора ООО "Авиакомпания "Томск Авиа" по финансам, экономике и перспективному развитию компании Вадим Дубовиков и его водитель Геннадий Логинов погибли в результате ДТП под Томском. Авария произошла накануне днем на трассе между Томском и пригородным поселком Тимирязево, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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По данным полиции, на дороге столкнулись BMW и Toyota Camry, двигавшиеся в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Toyota Camry съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Водитель иномарки и пассажир погибли на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи, пассажирка автомобиля была госпитализирована с тяжелыми травмами.

В настоящий момент полицейские и дознаватели выясняют причины инцидента. По предварительной версии, авария могла быть спровоцирована плохими погодными условиями.

А в Москве 9 января 2012г. в результате ДТП погиб генерал Генпрокуратуры Геннадий Нисифоров. Мужчина попал под колеса грузового автомобиля, когда переходил пешеходный переход на Нагатинской набережной. В последний момент прокурор успел оттолкнуть свою супругу из-под колес автомобиля.