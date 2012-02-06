Замдиректора авиакомпании "Томск Авиа" погиб в ДТП

По данным полиции, на дороге столкнулись BMW и Toyota Camry, двигавшиеся в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Toyota Camry съехал с проезжей части и врезался в дерево.
Водитель иномарки и пассажир погибли на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи, пассажирка автомобиля была госпитализирована с тяжелыми травмами.
В настоящий момент полицейские и дознаватели выясняют причины инцидента. По предварительной версии, авария могла быть спровоцирована плохими погодными условиями.
А в Москве 9 января 2012г. в результате ДТП погиб генерал Генпрокуратуры Геннадий Нисифоров. Мужчина попал под колеса грузового автомобиля, когда переходил пешеходный переход на Нагатинской набережной. В последний момент прокурор успел оттолкнуть свою супругу из-под колес автомобиля.