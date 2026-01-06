 Перейти к основному контенту
Общество
0

Часть смесей Nestle запретили ввозить в Россию

Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию часть смесей Nestle
Роспотребнадзор временно запретил оборот в России ряда детских сухих смесей Nestle из-за возможного содержания токсина цереулида, обнаруженного в сырье внешнего поставщика
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Роспотребнадзор временно запретил на территории России оборот некоторых видов детских сухих смесей, произведенных швейцарской компанией Nestle, сообщили в пресс-службе ведомства. Причина, как указали в надзорной службе, в возможном наличии в продукции токсина цереулида.

«Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение шести часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — сказано в сообщении.

Решение касается детских смесей с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, «NAN безлактозный», PreNAN, «NestogenКомфорт», «Алфаре Амино» с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

Ранее российская «дочка» Nestle ООО «Нестле Россия» объявила о добровольном отзыве из продажи в России отдельных партий своей продукции.

Арахидоновая кислота (ARA) — полиненасыщенная жирная кислота Омега-6, которая естественным образом присутствует в грудном молоке. Она необходима для нормального роста и развития детей, особенно для формирования мозга, нервной системы и костно-мышечной системы. Nestle добавляет ARA в свои смеси, чтобы максимально приблизить их состав к грудному молоку и обеспечить полноценное питание для младенцев.

Цереулид — токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию и может вызывать тошноту и рвоту.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

