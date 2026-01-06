Умер режиссер «Сатанинского танго» Бела Тарр

Тарру было 70 лет. Главной работой режиссера считается картина «Сатанинское танго» — экранизация одноименного романа венгерского писателя Ласло Краснахоркаи, с которым режиссер сотрудничал более двух десятилетий

Бела Тарр (Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Венгерский кинорежиссер и сценарист Бела Тарр, снявший семичасовой фильм «Сатанинское танго» о крахе коммунизма в Восточной Европе, умер в возрасте 70 лет, сообщает издание Index со ссылкой на окружение режиссера.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром после продолжительной и тяжелой болезни скончался кинорежиссер Бела Тарр. Семья скорбит и просит прессу и общественность отнестись с пониманием, а также воздержаться от обращения за комментариями в эти трудные дни», — говорится в заявлении Венгерской ассоциации кинематографистов.

Бела Тарр родился 21 июля 1955 года в венгерском городе Печ в семье декоратора. Образование Тарр получил в Будапештской академии театрального и киноискусства, которую окончил в 1981 году. Свой первый фильм — двадцатиминутную документальную ленту о цыганской трудовой бригаде — он снял в 16 лет. Дебютную полнометражную картину Тарр представил в 22 года, фильм под названием «Семейное гнездо» рассказывает о жизни венгерской семьи, вынужденной жить в маленькой квартире.

Index пишет, что особое место в карьере Тарра занимает фильм «Проклятие», представленный в 1987 году. Картина, в основу которой лег рассказ Ласло Краснахоркаи (лауреат Нобелевской премии по литературе 2025 года), не только заложила основу для дальнейшего сотрудничества режиссера и писателя, но и сформировала новый стиль в венгерском кинематографе.

Бела Тарр также снял такие фильмы, как «Осенний альманах», «Гармонии Веркмейстера» и «Человек из Лондона». В 2011 году на Берлинском кинофестивале последний фильм Тарра, «Туринская лошадь», был удостоен второго по значимости приза — «Серебряного медведя». Автором сценария фильма также выступил Краснахоркаи. После выхода этой ленты режиссер объявил о завершении карьеры в большом кино.