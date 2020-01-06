Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей из-за неисправных люков

Техническая неисправность в соединении подвижной крыши и стеклянной панели найдена в 23 моделях автомобилей Mercedes-Benz 2001–2011 годов выпуска

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Немецкий автомобильный концерн Daimler AG, владеющий компанией Mercedes-Benz, планирует отозвать около 745 тыс. автомобилей этой марки в Соединенных Штатах из-за опасений по поводу неисправности люков. Об этом сообщает Bloomberg.

В соответствии с письмом Национального агентства безопасности дорожного движения США, в машинах немецкой марки линеек C, CLK, CLS и E-Class с 2001 по 2011 годы выпуска обнаружена уязвимость соединения между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши, которая при движении может отсоединиться и создать аварийную ситуацию на дороге.

Отзыв автомобилей запланирован на 14 февраля. Дилеры намерены провести проверку соединения панели и крыши и при необходимости сменить последнюю. Reuters пишет, что владельцы машин, которые за свой счет уже отремонтировали неисправность, смогут получить компенсацию от компании Daimler.

Ранее в декабре Mercedes-Benz Daimler AG согласился выплатить около $20 млн из-за несоблюдения программы отзыва автомобилей. По соглашению, которое компания заключила с американским федеральным агентством, Daimler должен внести обязательный платеж на сумму $13 млн, а оставшиеся средства отдать в случае невыполнения требований ведомства.