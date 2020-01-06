Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт Политика, 20:34 Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу Спорт, 20:31 В НАТО указали на самостоятельность решения Трампа по убийству Сулеймани Политика, 20:20 Канделаки ответила на обвинения в глупости после трансляции финала МЧМ Спорт, 19:52 Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге Общество, 19:52 Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей из-за неисправных люков Общество, 19:52 Трамп заявил, что у Ирана «никогда не будет ядерного оружия» Политика, 19:32 В МИД России оценили избрание нового спикера парламента Венесуэлы Политика, 19:30 ЦСКА потерпел первое за полтора месяца выездное поражение в КХЛ Спорт, 19:04 В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком Общество, 18:58 Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам» Общество, 18:31 Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников Технологии и медиа, 18:29 Баскетболисты «Химок» одержали свою самую крупную победу в матчах с ЦСКА Спорт, 18:20 США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН Политика, 18:15
Общество ,  
0 
Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей из-за неисправных люков
Техническая неисправность в соединении подвижной крыши и стеклянной панели найдена в 23 моделях автомобилей Mercedes-Benz 2001–2011 годов выпуска
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Немецкий автомобильный концерн Daimler AG, владеющий компанией Mercedes-Benz, планирует отозвать около 745 тыс. автомобилей этой марки в Соединенных Штатах из-за опасений по поводу неисправности люков. Об этом сообщает Bloomberg.

В соответствии с письмом Национального агентства безопасности дорожного движения США, в машинах немецкой марки линеек C, CLK, CLS и E-Class с 2001 по 2011 годы выпуска обнаружена уязвимость соединения между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши, которая при движении может отсоединиться и создать аварийную ситуацию на дороге.

Отзыв автомобилей запланирован на 14 февраля. Дилеры намерены провести проверку соединения панели и крыши и при необходимости сменить последнюю. Reuters пишет, что владельцы машин, которые за свой счет уже отремонтировали неисправность, смогут получить компенсацию от компании Daimler.

Дилер Mercedes-Benz в России объявил об отзыве более 1,1 тыс. автомобилей
Общество

Ранее в декабре Mercedes-Benz Daimler AG согласился выплатить около $20 млн из-за несоблюдения программы отзыва автомобилей. По соглашению, которое компания заключила с американским федеральным агентством, Daimler должен внести обязательный платеж на сумму $13 млн, а оставшиеся средства отдать в случае невыполнения требований ведомства.

Отмечалось, что агентство в результате анализа 1,4 млн отзывов об автомобилях немецкой марки выявило нарушения, связанные со своевременностью и доступностью информирования автовладельцев по вопросам обнаруженных дефектов машин. В частности, сообщалось, что компания нарушала сроки уведомления клиентов о неисправности транспортных средств, а также не обеспечивала стабильный доступ к онлайн-сервису, где клиенты оставляют отзывы об автомобилях.

Автор: Майя Бобенко
Теги: Mercedes-Benz, машины, США
Материалы по теме
Дилер Mercedes-Benz в России объявил об отзыве более 1,1 тыс. автомобилей
Общество
Mercedes отозвал в России более 900 машин из-за проблем с кондиционером
Бизнес
В России отзовут более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter