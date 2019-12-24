Дилер Mercedes-Benz в России объявил об отзыве более 1,1 тыс. автомобилей

Дилер Mercedes-Benz в России объявил об отзыве более 1,1 тыс. автомобилей

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает из России свыше 1,1 тыс. автомобилей, которые были проданы через официального дилера АО «Мерседес-Бенц Рус», сообщает Росстат.

Речь идет о 1 022 автомобилях марки Mercedes-Benz GLE, которые были проданы с 2018 года по настоящее время. Решение принято в связи с несоответствием спецификации крепления декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей указанных автомобилей. Декоративную накладку надо проерить и при необходимости доработать, говорится в сообщении.

Кроме того, отзыв касается 96 автомобилей марки Mercedes-Benz S-класса, проданных в 2019 году. Машины отзывают из-за возможной некорректной работы модуля системы электронного вызова.

Согласно сообщению ведомства, официальные дилеры Mercedes-Benz уведомят автовладельцев о необходимости доставить машину в ближайший для них сервисный центр для бесплатного устранения неполадок. Также ведомство информирует, что владельцы автомобилей этих моделей могут самостоятельно сравнить VIN-код автомобиля с опубликованном на сайте Росстата перечнем.

В конце сентября компания Mercedes-Benz отозвала из России свыше 900 автомобилей. Причиной стали неполадки в системе кондиционирования.