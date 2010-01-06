Поезд Калининград-Москва эвакуирован из-за угрозы взрыва
Общество, 06 янв 2010, 03:47
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Поезд Калининград-Москва эвакуирован из-за угрозы взрыва
Свыше 500 пассажиров поезда 30 Калининград-Москва больше, чем на два часа, были эвакуированы в здание вокзала станции "Орша", передает радио "Маяк".
Свыше 500 пассажиров поезда 30 Калининград-Москва больше, чем на два часа, были эвакуированы в здание вокзала станции "Орша", передает радио "Маяк"..
Состав был экстренно остановлен после поступившего звонка от неизвестного в правоохранительные органы о том, что поезд Калининград-Москва заминирован.
Однако позднее выяснилось, что информация о минировании поезда не подтвердилась. По словам представителя правоохранительных органов Белоруссии, во время осмотра состава ничего подозрительного обнаружено не было и пассажирам разрешили занять свои места, поезд продолжил следование в Москву.