Поезд Калининград-Москва эвакуирован из-за угрозы взрыва

Свыше 500 пассажиров поезда 30 Калининград-Москва больше, чем на два часа, были эвакуированы в здание вокзала станции "Орша", передает радио "Маяк".

Свыше 500 пассажиров поезда 30 Калининград-Москва больше, чем на два часа, были эвакуированы в здание вокзала станции "Орша", передает радио "Маяк"..

Состав был экстренно остановлен после поступившего звонка от неизвестного в правоохранительные органы о том, что поезд Калининград-Москва заминирован.

Однако позднее выяснилось, что информация о минировании поезда не подтвердилась. По словам представителя правоохранительных органов Белоруссии, во время осмотра состава ничего подозрительного обнаружено не было и пассажирам разрешили занять свои места, поезд продолжил следование в Москву.