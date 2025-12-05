Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по смс
От входа на сайт госуслуги через смс будут постепенно отказываться «из-за растущего числа случаев мошенничества», заявило Минцифры.
«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс — пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства», — говорится в сообщении.
Некоторые пользователи портала «Госуслуги» уже столкнулись с проблемой при авторизации. После входа в аккаунт пользователям предлагают установить мессенджр MAX, однако возможность нажать кнопку «пропустить» отсутствует.
Мобильная версия сервиса настаивает на установке приложения, и избежать этого невозможно. При этом при входе в аккаунт через браузер на компьютере, пользователи могут нажать на кнопку «пропустить».
В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому национальным мессенджером стал Мax, за его работу и развитие отвечает «дочка» VK «Коммуникационная платформа». Национальный мессенджер должен объединить в едином приложении функционал отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих.
В конце того же месяца юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица могут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через национальный мессенджер.
В мессенджере доступны денежные переводы, нейросеть «Сбера» GigaChat 2.0 и мини-приложения российских компаний. Кроме того, в тестовом режиме доступны информационные каналы СМИ и популярных авторов.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили