Общество⁠,
0

Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по смс

Ведомство объясняет такие меры борьбой с мошенничеством. Пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

От входа на сайт госуслуги через смс будут постепенно отказываться «из-за растущего числа случаев мошенничества», заявило Минцифры.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс — пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства», — говорится в сообщении.

Некоторые пользователи портала «Госуслуги» уже столкнулись с проблемой при авторизации. После входа в аккаунт пользователям предлагают установить мессенджр MAX, однако возможность нажать кнопку «пропустить» отсутствует.

Мобильная версия сервиса настаивает на установке приложения, и избежать этого невозможно. При этом при входе в аккаунт через браузер на компьютере, пользователи могут нажать на кнопку «пропустить».

На «Госуслугах» появилась возможность оформить свидетельство пенсионера
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому национальным мессенджером стал Мax, за его работу и развитие отвечает «дочка» VK «Коммуникационная платформа». Национальный мессенджер должен объединить в едином приложении функционал отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих.

В конце того же месяца юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица могут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через национальный мессенджер.

В мессенджере доступны денежные переводы, нейросеть «Сбера» GigaChat 2.0 и мини-приложения российских компаний. Кроме того, в тестовом режиме доступны информационные каналы СМИ и популярных авторов.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Мессенджер Max Госуслуги авторизация Минцифры мошенничество
