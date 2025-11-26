 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер сыгравший в «Интердевочке» и «Военно-полевом романе» актер Шиловский

Шиловский 30 лет служил во МХАТе, где работал режиссером, а также преподавал в школе-студии. Он сыграл в десятках картин, в том числе в фильмах Тодоровского и Авербаха. Актеру было 87 лет
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Народный артист РСФСР, актер и режиссер Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе его театра.

Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. В 1961-м окончил Школу-студию МХАТ и был приглашен в труппу, где проработал 30 лет и в качестве режиссера поставил такие спектакли, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Свои люди — сочтемся», «Мятеж». Творческую деятельность он совмещал с педагогической в Школе-студии МХАТ, делал постановки вместе со студентами.

За время работы во МХАТе актер снимался редко, регулярно начал появляться на экранах в 1980-х. «Я могу сказать, что это счастье. Это мне повезло. Потому что когда рухнул МХАТ, мой МХАТ, очень с высокой планкой, то, если бы не возник кинематограф в моей жизни, от которого я осознанно, профессионально отказывался всю жизнь, случилась бы беда», — вспоминал он.

Шиловский снимался в фильмах Петра Тодоровского («Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка») и Ильи Авербаха («Голос»). Всего в фильмографии актера почти сто фильмов, в том числе эпизоды в сериалах. В качестве режиссера на ТВ он дебютировал в 1970-х, выступал постановщиком сериалов «День за днем» и «В одном микрорайоне».

Среди наград Шиловского — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), орден Почета (2015) и орден Дружбы (1997).

В 2017 году основал собственную театр-студию. С 2023-го она получила постоянное помещение на улице Петровка в центре Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
актер режиссер театр кино
