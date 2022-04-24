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Saxo Bank предупредил клиентов о прекращении работы NASDAQ с россиянами

Брокер Saxo Bank предупредил клиентов о прекращении работы с ними биржи NASDAQ. При этом российские брокеры напрямую с американской площадкой не работают
Фото: Bruno Rocha / Zuma / Global Look Press
Фото: Bruno Rocha / Zuma / Global Look Press

Биржи NASDAQ в США и странах Северной Европы (компания управляет площадками в Швеции, Дании, Финляндии, Исландии) «прекратят работу в России» с 29 апреля 2022 года, «что приведет к прекращению доступа к биржам для резидентов России», говорится в письме, которое разослал датский Saxo Bank своим клиентам. Документ опубликован в профильных чатах для инвесторов в Telegram, два клиента Saxo Bank подтвердили РБК получение письма.

В нем уточняется, что клиенты, проживающие в России, с конца апреля не будут иметь доступ к текущим или отложенным рыночным данным с бирж NASDAQ в США и Европе, если на их счете нет позиции, торгующейся на этих площадках. По таким позициям клиент будет получать отложенные котировки до тех пор, пока они не будут закрыты, говорится в обращении Saxo Bank к клиентам.

«Любые активные биржевые подписки на данные NASDAQ будут автоматически отменены, новые подписки невозможно будет подключить с 29 апреля», — предупреждают в банке. Начиная с этой же даты клиенты из России больше не смогут совершать онлайн-сделки на NASDAQ, в том числе закрывать позиции. Если клиент захочет закрыть позицию, ему нужно будет обратиться к сотрудникам Saxo Bank, чтобы сделать эту операцию вручную.

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Фото:Kim Kyung Hoon / Reuters

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Saxo Bank — международная организация, у которой нет лицензии от Банка России. Россияне могли работать с ним напрямую, но это взаимодействие не попадало под регулирование ЦБ. В начале апреля Saxo предупредил своих клиентов из России и Белоруссии о прекращении обслуживания их брокерских счетов. До 6 июня 2022 года они должны будут закрыть свои позиции. Если они не сделают это, Saxo Bank принудительно закроет счет и вернет клиентам деньги на последние реквизиты, с которых происходило пополнение. А если стоимость клиентского счета превысит €100 тыс., Saxo Bank создаст отдельный и переведет на него все денежные средства, превышающие этот порог (в феврале Евросоюз ввел для россиян ограничения на размер средств в банках).

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Два источника РБК на финансовом рынке утверждают, что новые ограничения не повлияют на инвестиции россиян в акции, торгующиеся на NASDAQ, через СПБ Биржу. Об этом же говорит собеседник, близкий к бирже. Площадка специализируется на торговле именно иностранными активами — на ней заключаются сделки более чем по 1600 зарубежным бумагам. Некоторые российские брокеры раньше давали клиентам возможность проводить операции с иностранными бумагами только через зарубежные биржи, но, например, «Атон» после санкций получил доступ и к СПБ Бирже тоже, писал РБК.

РБК направил запросы в Saxo Bank, NASDAQ и СПБ Биржу.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский пояснил РБК, что российские брокеры не имеют прямого доступа на NASDAQ: торговля активами, размещенными на этой площадке, проводится через старших партнеров, по субброкерской схеме.

«По всей видимости, Saxo Bank мог давать своим клиентам из России прямой доступ. Потому что они не могут идентифицировать, санкционный клиент или нет. Проблема здесь одна, она не новая — Saxo Bank боится попасть под вторичные санкции, если будет давать доступ к торгам лицам из санкционного списка. А учитывая, что каждый четверг и пятницу у нас значительно обновляется этот список, Saxo Bank отключает всех «на всякий случай», чтобы не попасть под вторичные санкции», — полагает Сосновский.

Брокер из США предупредил клиентов из России о рисках блокировки счетов
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Фото:Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

По мнению эксперта, если данное ограничение будет масштабировано, оно может распространиться на российских клиентов других иностранных брокеров — например, американского Interactive Brokers. «Но пока это выглядит как инициатива на местах, то есть конкретно так решил Saxo Bank; пока это не регуляторные ограничения, насколько мне известно», — резюмировал эксперт.

Российские инвесторы, являющие клиентами Interactive Brokers, подтвердили, что не получали подобных писем от него. Компания предупреждала клиентов о возможных рисках, связанных с их российским и белорусским резидентством, в том числе о рисках блокировки счетов или транзакций, «включая ввод и вывод средств» (имеется в виду не решение самого брокера, а санкции, которые он обязан будет соблюдать).

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Маргарита Мордовина
При участии
Дмитрий Полянский, Александра Хрисанфова
Saxo Bank Инвестиции иностранные активы

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