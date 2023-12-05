 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Почти половине россиян пришлось в этом году переболеть «на ногах»

Половине россиян пришлось переболеть «на ногах» минимум до пяти раз в этом году
Чаще всего посещать офис во время болезни приходилось менеджерам по продажам (67%), сотрудникам сферы образования (56%) и юристам (25%), следует из данных опроса «Ренессанс страхования» и «Зарплаты.ру»

Почти половина россиян (48%) призналась, что им пришлось переболеть «на ногах» как минимум до пяти раз в этом году, следует из данных опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» и исследовательским центром «Зарплаты.ру».

Опрос проводился в ноябре 2023 года путем онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 2190 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.

Чаще всего посещать офис во время болезни были вынуждены менеджеры по продажам (67%), сотрудники сферы образования (56%) и юристы (25%).

Россияне рассказали, будут ли работать в новогодние праздники
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Чтобы восстановить силы, подавляющему большинству опрошенных (88%) требуются дополнительные дни отдыха. Для 40% будет достаточно двух-трех дней, треть (30%) рассчитывает на отдых в течение трех-пяти дней, а каждый пятый (20%) хотел бы отдохнуть еще неделю после больничного. Восстановление чаще всего необходимо после таких заболеваний, как COVID-19 (84%), воспаление легких (79%) и грипп (59%).

«Основными причинами для того, чтобы подольше задержаться дома, у россиян стали трудности с выполнением того же объема задач сразу после выхода с больничного (74%), сложностями с концентрацией на задачах (40%) и желание перевести дух и отдохнуть от ускоренного темпа работы (28%)», — следует из опроса.

Еще 9% хотят побыть без коллег как можно дольше, 6% считают, что очень устали и не могут ходить на работу.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней
Теги
болезнь работа россияне

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Россияне рассказали о главных страхах в преддверии 2024 года
Общество
Россияне назвали причины возвращения на прежнюю работу после увольнения
Общество
Россияне усомнились в «министерстве счастья» из-за отсутствия счастья
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (+0,66) Инвестиции, 04 дек, 17:17 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 90,67 (+0,91) Инвестиции, 04 дек, 17:17
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Лидер большинства в сенате анонсировал голосование по помощи Украине Политика, 04:05
Rockstar Games показала трейлер новой GTA Технологии и медиа, 03:55
Как изменения климата влияют на бизнес РБК и ДПиООС, 03:48
На Крымском мосту перекрыли движение машин Общество, 03:37
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Почти половине россиян пришлось в этом году переболеть «на ногах» Общество, 03:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Бразилия пообещала пригласить Путина на G20, «приедет он или нет» Политика, 02:58
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Bloomberg узнал о просьбе Орбана к ЕС по поводу заявки Киева на членство Политика, 02:38
Роскомнадзор начал создавать реестр хостинг-провайдеров Технологии и медиа, 02:35
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Захарова рассказала, кого Лавров попросил на ОБСЕ «оставить его в покое» Политика, 01:55
Украинцы отдали победу на гипотетических выборах «Партии Залужного» Политика, 01:39