Половине россиян пришлось переболеть «на ногах» минимум до пяти раз в этом году

Почти половине россиян пришлось в этом году переболеть «на ногах»

Чаще всего посещать офис во время болезни приходилось менеджерам по продажам (67%), сотрудникам сферы образования (56%) и юристам (25%), следует из данных опроса «Ренессанс страхования» и «Зарплаты.ру»

Почти половина россиян (48%) призналась, что им пришлось переболеть «на ногах» как минимум до пяти раз в этом году, следует из данных опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» и исследовательским центром «Зарплаты.ру».

Опрос проводился в ноябре 2023 года путем онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 2190 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.

Чаще всего посещать офис во время болезни были вынуждены менеджеры по продажам (67%), сотрудники сферы образования (56%) и юристы (25%).

Чтобы восстановить силы, подавляющему большинству опрошенных (88%) требуются дополнительные дни отдыха. Для 40% будет достаточно двух-трех дней, треть (30%) рассчитывает на отдых в течение трех-пяти дней, а каждый пятый (20%) хотел бы отдохнуть еще неделю после больничного. Восстановление чаще всего необходимо после таких заболеваний, как COVID-19 (84%), воспаление легких (79%) и грипп (59%).

«Основными причинами для того, чтобы подольше задержаться дома, у россиян стали трудности с выполнением того же объема задач сразу после выхода с больничного (74%), сложностями с концентрацией на задачах (40%) и желание перевести дух и отдохнуть от ускоренного темпа работы (28%)», — следует из опроса.

Еще 9% хотят побыть без коллег как можно дольше, 6% считают, что очень устали и не могут ходить на работу.