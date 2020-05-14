Эксперты выяснили ключевые стереотипы в отношении женщин в России

71% россиян считают, что главное предназначение женщины — быть матерью и хозяйкой, 40% — что построить карьеру проще мужчинам; в среднем женщины зарабатывают на 28% меньше мужчин с такой же квалификацией, выяснили в НАФИ и Google

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Аналитический центр НАФИ при поддержке совета Евразийского женского форума и Google выявил ключевые стереотипы россиян по отношению к женщинам, а также влияние последних на российскую экономику. В своем исследовании эксперты опирались на данные Росстата, Евростата, оценки Минэкономразвития, международных компаний и результаты собственного опроса, проведенного в мае—июне 2019 года. В опросе участвовали 1811 жителей России в возрасте от 14 лет из 150 населенных пунктов в 46 регионах по восьми федеральным округам.

Хотя в России сейчас 54% населения (78,8 млн) составляют женщины, они слабее вовлечены в экономику, чем мужчины, выяснили авторы доклада (копия есть у РБК). Уровень занятости среди мужчин от 15 до 72 лет составляет 72%, а среди женщин — всего 60%.

В России женщины зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией, констатируют в НАФИ. В начале 2000-х показатели гендерного неравенства по зарплатам были хуже: женщины получали на 33‒35% меньше мужчин на аналогичной должности, напоминает эксперт, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Карантин и сопутствующие ему изменения на рынке труда могут в значительной мере повлиять на распределение ролей мужчин и женщин в экономике, а где-то и перевернуть его с ног на голову, считает Зубаревич. В условиях турбулентности роль человека со стабильным доходом возрастает, отмечает эксперт, а в бюджетной сфере это, как правило, женщины.

Эксперты выявили ключевые стереотипы в российском обществе, которые мешают женщинам быть представленными в российской экономике наравне с мужчинами.