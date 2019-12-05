Песков дал оценку расследованиям ФБК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал некачественными расследования ФБК. В 2015 году Навальный опубликовал несколько расследований о чиновнике

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не интересуется расследованиями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, поскольку считает их некачественными. О своем отношении к работе фонда он рассказалкорреспонденту «Дождя» в ответ на вопрос о последних расследованиях, посвященных бизнес-джетам, которыми, по данным ФБК, могли пользоваться ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде и супруга премьер-министра Светлана Медведева.

«Я как один из первых героев расследований принял решение не знакомиться с ними дальше и на своем рабочем месте не мониторю никак результаты этих расследований и не интересуюсь ими. На своем опыте знаю о качестве, о подоплеке, об источниках и так далее. Для меня это не представляет никакого интереса», — сказал Песков.

Он добавил, что считает расследования ФБК «некачественными». Пресс-секретарь президента отметил, что не может ответить на вопрос о том, должны ли данные из расследований ФБК поступать в следственные органы. «За другие инстанции я не отвечаю», — пояснил он.

Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка неоднократно становились фигурантами расследований ФБК.

В октябре Минюст присвоил ФБК статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Такое решение ведомство обосновало тем, что организация осуществляет политическую деятельность и получает средства из Испании и США. В ФБК отрицают факт получения иностранного финансирования. В фонде указали, что поводом для включения в список иностранных агентов послужили лишь несколько переводов. В их числе перевод на уже заблокированный счет 140 тыс. руб. от испанской компании, неизвестной сотрудникам ФБК. Директор ФБК Иван Жданов счел этот перевод провокацией.