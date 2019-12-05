Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Лавров ответил на обвинения Берлина в причастности России к убийству Политика, 17:28 Дома «без тени»: как решить проблему солнечного света в мегаполисах Партнерский материал, 17:24 Упущенного после задержания сотрудника центрального аппарата МВД поймали Общество, 17:21 Оператор назвал топ-5 самых дорогих туров россиян на Новый год Общество, 17:20 Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам Общество, 17:19 «Улитка» Ильина и бросок экс-партнера Овечкина. Лучшие моменты КХЛ Спорт, 17:18 Спортобщество «Динамо» выбрало новым председателем Анатолия Гулевского Спорт, 17:16 Путин исполнит новогоднее желание мальчика из Ставрополья Политика, 17:13 В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского Политика, 17:07 «Интеллектуальный убер»: бизнес начинает делиться даже топ-менеджерами Pro, 17:05 Нурмагомедов и его отец получили ордена «За заслуги перед Дагестаном» Спорт, 16:57 Путин пригласил в Москву на парад Победы 96-летнего ветерана из Ейска Общество, 16:56 В какой валюте лучше вести расчеты с Китаем РБК и Открытие, 16:50 Шесть человек пострадали в Калуге в ДТП с автобусом Общество, 16:47
Общество ,  
0 
Упущенного после задержания сотрудника центрального аппарата МВД поймали
В Москве задержали сотрудника центрального аппарата МВД. По некоторым данным, его подозревают в мошенничестве. Во время допроса он пытался сбежать, но его задержал патруль ППС

В Москве по подозрению в должностном преступлении задержали сотрудника центрального аппарата МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию об этом подтвердил источник РБК в столичном управлении МВД.

«Сегодня утром в Москве задержан сотрудник центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. Он подозревается в должностном преступлении. После задержания он сбежал, но позже снова был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции», — сообщил собеседник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России по Москве и МВД России.

Telegram-канал «Омбудсмен полиции» утверждает, что речь идет о бывшем сотруднике главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД, который сейчас работает в Главном центре хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения МВД. По данным канала, он был задержан по уголовному делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Telegram-канал «112» уточняет, что имя задержанного — Максим Олейников. По версии «112», он проходит в качестве свидетеля, а само расследование связано с махинациями в госзакупках.

По данным «Омбудсмена полиции», задержанный, после того как его доставили к следователям, «каким-то образом смог сбежать прямо в наручниках». Через 15 минут его задержал наряд ППС.

В конце ноября суд приговорил к пяти годам строгого режима бывшего следователя центрального аппарата Следственного комитета Александра Сорокина, признав его виновным в том, что он требовал взятку в $100 тыс. у акционера банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой. За эти деньги он предлагал оформить ее потерпевшей в деле о выводе из банка 2,3 млрд руб.

Авторы: Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев
Теги: МВД, задержание
Материалы по теме
Суд отказался восстанавливать на службе избивавшего Голунова полицейского
Общество
В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter