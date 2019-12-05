Упущенного после задержания сотрудника центрального аппарата МВД поймали

В Москве задержали сотрудника центрального аппарата МВД. По некоторым данным, его подозревают в мошенничестве. Во время допроса он пытался сбежать, но его задержал патруль ППС

В Москве по подозрению в должностном преступлении задержали сотрудника центрального аппарата МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию об этом подтвердил источник РБК в столичном управлении МВД.

«Сегодня утром в Москве задержан сотрудник центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. Он подозревается в должностном преступлении. После задержания он сбежал, но позже снова был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции», — сообщил собеседник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России по Москве и МВД России.

Telegram-канал «Омбудсмен полиции» утверждает, что речь идет о бывшем сотруднике главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД, который сейчас работает в Главном центре хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения МВД. По данным канала, он был задержан по уголовному делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Telegram-канал «112» уточняет, что имя задержанного — Максим Олейников. По версии «112», он проходит в качестве свидетеля, а само расследование связано с махинациями в госзакупках.