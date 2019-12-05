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СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска
Инцидент произошел год назад, когда один из офицеров ФСО угрожал пистолетом коллеге, который ранее был его подчиненным, а затем стал его начальником. Одной из причин произошедшего стало изменение графика отпуска
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы военного суда. Как отмечает газета, инцидент произошел в Нижнем Новгороде год назад, 31 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Из материалов следует, что майор Сергей Соловьев, вооруженный пистолетом Макарова, ворвался в кабинет руководителя одного из отделов майора Павлова, вырвал из рук начальника телефонную трубку и прокричал: «Не смей лезть в мою семью, а то иначе я тебя…». При этом он расстегнул кобуру и вытащил пистолет на «два-три см». На шум прибежали сослуживцы.

По словам Соловьева, у них с Павловым сложились неприязненные отношения из-за соперничества по службе. Коллеги писали друг на друга рапорты начальству, в которых заявляли об упущениях по службе. Также отмечается, что изначально Соловьев был начальником Павлова, но потом ситуация поменялась. Соловьев заподозрил начальника в предвзятом отношении и лишении премий. Однако «последней каплей», как следует из материалов, стал изменившийся график отпусков Соловьева на 2019 год.

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После инцидента Павлов пожаловался на Соловьева, предупредив коллег, чтобы те избегали встреч с ним. Тот же утверждал, что не угрожал начальнику, а решил поинтересоваться у него, почему изменился график. Соловьева перевели на должность ревизора контрольно-ревизионного отдела управления ССИ. Позднее эту должность упразднили, а его уволили с военной службы. По мнению офицера, это было сделано специально. Он через суд потребовал отменить решение об увольнении.

Как пишет газета, Соловьев отдельно требовал от суда обязать Павлова опровергнуть якобы распространенные им сведения среди коллег об угрозах убить его. По мнению истца, начальник отдела УССИ должен был сделать это на общем собрании сотрудников управления, а также возместить ему моральный вред в размере 500 тыс. руб. «Впрочем, как гарнизонный суд, так и апелляционная инстанция в Москве оставили все предыдущие решения в силе», — отмечает издание.

Соловьев, по информации «Коммерсанта», продолжает судиться, при этом отказавшись от нескольких предложений по работе в ФСО. Такое решение он принял, так как все предложения предполагали понижение в статусе.

РБК направил запрос в ФСО России.

Авторы: Наталия Анисимова, Михаил Юшков
Теги: ФСО
РБК
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