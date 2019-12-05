СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска

Инцидент произошел год назад, когда один из офицеров ФСО угрожал пистолетом коллеге, который ранее был его подчиненным, а затем стал его начальником. Одной из причин произошедшего стало изменение графика отпуска

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы военного суда. Как отмечает газета, инцидент произошел в Нижнем Новгороде год назад, 31 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Из материалов следует, что майор Сергей Соловьев, вооруженный пистолетом Макарова, ворвался в кабинет руководителя одного из отделов майора Павлова, вырвал из рук начальника телефонную трубку и прокричал: «Не смей лезть в мою семью, а то иначе я тебя…». При этом он расстегнул кобуру и вытащил пистолет на «два-три см». На шум прибежали сослуживцы.

По словам Соловьева, у них с Павловым сложились неприязненные отношения из-за соперничества по службе. Коллеги писали друг на друга рапорты начальству, в которых заявляли об упущениях по службе. Также отмечается, что изначально Соловьев был начальником Павлова, но потом ситуация поменялась. Соловьев заподозрил начальника в предвзятом отношении и лишении премий. Однако «последней каплей», как следует из материалов, стал изменившийся график отпусков Соловьева на 2019 год.

После инцидента Павлов пожаловался на Соловьева, предупредив коллег, чтобы те избегали встреч с ним. Тот же утверждал, что не угрожал начальнику, а решил поинтересоваться у него, почему изменился график. Соловьева перевели на должность ревизора контрольно-ревизионного отдела управления ССИ. Позднее эту должность упразднили, а его уволили с военной службы. По мнению офицера, это было сделано специально. Он через суд потребовал отменить решение об увольнении.