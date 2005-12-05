В России через 20 лет автомобиль будет у каждого второго

В России к 2020-2025гг. на 1 тысячу жителей будет приходиться 550 автомобилей. Такие данные привел заместитель начальника департамента по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Александр Якимов в ходе "круглого стола" в Государственной думе, посвященного безопасности дорожного движения в крупных городах России.

В России к 2020-2025гг. на 1 тысячу жителей будет приходиться 550 автомобилей. Такие данные привел заместитель начальника департамента по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Александр Якимов в ходе "круглого стола" в Государственной думе, посвященного безопасности дорожного движения в крупных городах России.

По его словам, опыт западных стран показывает, что проблему "пробок" на дорогах можно решить и при показателе 800-1000 автомобилей на 1 тысячу жителей. Для этого необходимо, считает представитель МВД, строить внеуличные скоростные автомагистрали, разукрупнять складские зоны, исключать транзитные перевозки через города.

Кроме того, по словам А.Якимова, необходимо принять такую "непопулярную меру", как ограничение въезда автотранспорта в центр городов.

Следует отметить, что в начале июля Валерий Шанцев подписал концепцию закона города Москвы "О регулировании передвижения автотранспортных средств на отдельных городских территориях". В целях улучшения экологической обстановки в центре города может появиться несколько особых зон, куда въезд на автомобиле будет запрещен или существенно ограничен уже в 2006 году.

Также А.Якимов сообщил, что более 50% всех дорожно-транспортных происшествий в городе происходит в темное время суток из-за отсутствия освещения, около 25% ДТП - из-за неудовлетворительных дорожных условий. Согласно приведенным А.Якимовым данным, в мегаполисах средняя скорость автомобильного потока составляет 15-30 км/ч, в крупных городах - 20-40 км/ч, а иногда движение полностью останавливается.

В рамках того же круглого стола член комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков заявил, что в России ежегодно от ДТП погибают более 30 тысяч человек. Депутат также сообщил, что 250 тыс. человек в год получают различные травмы в результате дорожных происшествий, из них около 100 тыс. остаются инвалидами. "Надо принимать законодательное решение и запрещать движение грузового транспорта в дневное время", - считает Г.Гудков.

Кроме того, по его мнению, необходимо повышать пропускные способности дорог: строить новые и работать со старыми дорогами. В числе проблем на дорогах в крупных городах депутат назвал отсутствие реверсивных и разгонных полос, отсутствие съездов в местах скопления транспорта, например, на Садовом кольце и на МКАДе.

Также Г.Гудков отметил, что никак не решается проблема парковки транспорта. "Вместо того, чтобы создавать парковки, мы запускаем эвакуаторы, таким образом перекладывая ответственность на водителей, которые из-за отсутствия парковок вынуждены бросать свои машины в неустановленных местах", - подчеркнул депутат.

Что касается ДТП, то в 56% случаев виновниками являются автобусы малой вместимости. Такие данные привел заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов. При этом, по его словам, на 2004 год эти транспортные средства составляли всего треть от общего автопарка.

Как отметил С.Аристов, в 70% случаев ДТП с участием автобусов малой вместимости вина целиком лежит на их водительском составе. По мнению замглавы Минтранса, ключ к решению этой проблемы лежит в недопущении недобросовестных перевозчиков на улицы городов.

С.Аристов считает, что соответствующие поправки должны быть включены в профильные законопроекты в ближайшее время.