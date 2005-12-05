Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,58 EUR Нал. 70,40 69,66 USD Бирж. 56,96 +0,30 EUR Бирж. 70,07 +0,32 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9708,00 +390,60 MOEX 2316,66 +0,21% RTS 1281,24 -0,33% Brent 64,89 -0,92% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7209,14 -0,21%
В России через 20 лет автомобиль будет у каждого второго
Лента новостей
Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку в 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia Общая капитализация Cardano выросла на $800 млн за прошедшие сутки 14:49, Крипто Магазины и услуги: выгодно ли инвестировать в помещения на первых этажах 14:48, Недвижимость Coincheck назвала дату выплаты компенсации от кражи криптовалюты 14:42, Технологии и медиа
В России через 20 лет автомобиль будет у каждого второго
Общество, 05 дек 2005, 15:15
0
В России через 20 лет автомобиль будет у каждого второго
В России к 2020-2025гг. на 1 тысячу жителей будет приходиться 550 автомобилей. Такие данные привел заместитель начальника департамента по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Александр Якимов в ходе "круглого стола" в Государственной думе, посвященного безопасности дорожного движения в крупных городах России.

В России к 2020-2025гг. на 1 тысячу жителей будет приходиться 550 автомобилей. Такие данные привел заместитель начальника департамента по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Александр Якимов в ходе "круглого стола" в Государственной думе, посвященного безопасности дорожного движения в крупных городах России.

По его словам, опыт западных стран показывает, что проблему "пробок" на дорогах можно решить и при показателе 800-1000 автомобилей на 1 тысячу жителей. Для этого необходимо, считает представитель МВД, строить внеуличные скоростные автомагистрали, разукрупнять складские зоны, исключать транзитные перевозки через города.

Кроме того, по словам А.Якимова, необходимо принять такую "непопулярную меру", как ограничение въезда автотранспорта в центр городов.

Следует отметить, что в начале июля Валерий Шанцев подписал концепцию закона города Москвы "О регулировании передвижения автотранспортных средств на отдельных городских территориях". В целях улучшения экологической обстановки в центре города может появиться несколько особых зон, куда въезд на автомобиле будет запрещен или существенно ограничен уже в 2006 году.

Также А.Якимов сообщил, что более 50% всех дорожно-транспортных происшествий в городе происходит в темное время суток из-за отсутствия освещения, около 25% ДТП - из-за неудовлетворительных дорожных условий. Согласно приведенным А.Якимовым данным, в мегаполисах средняя скорость автомобильного потока составляет 15-30 км/ч, в крупных городах - 20-40 км/ч, а иногда движение полностью останавливается.

В рамках того же круглого стола член комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков заявил, что в России ежегодно от ДТП погибают более 30 тысяч человек. Депутат также сообщил, что 250 тыс. человек в год получают различные травмы в результате дорожных происшествий, из них около 100 тыс. остаются инвалидами. "Надо принимать законодательное решение и запрещать движение грузового транспорта в дневное время", - считает Г.Гудков.

Кроме того, по его мнению, необходимо повышать пропускные способности дорог: строить новые и работать со старыми дорогами. В числе проблем на дорогах в крупных городах депутат назвал отсутствие реверсивных и разгонных полос, отсутствие съездов в местах скопления транспорта, например, на Садовом кольце и на МКАДе.

Также Г.Гудков отметил, что никак не решается проблема парковки транспорта. "Вместо того, чтобы создавать парковки, мы запускаем эвакуаторы, таким образом перекладывая ответственность на водителей, которые из-за отсутствия парковок вынуждены бросать свои машины в неустановленных местах", - подчеркнул депутат.

Что касается ДТП, то в 56% случаев виновниками являются автобусы малой вместимости. Такие данные привел заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов. При этом, по его словам, на 2004 год эти транспортные средства составляли всего треть от общего автопарка.

Как отметил С.Аристов, в 70% случаев ДТП с участием автобусов малой вместимости вина целиком лежит на их водительском составе. По мнению замглавы Минтранса, ключ к решению этой проблемы лежит в недопущении недобросовестных перевозчиков на улицы городов.

С.Аристов считает, что соответствующие поправки должны быть включены в профильные законопроекты в ближайшее время.

Теги: МВД , Министерство , дорожное движение , Александр Якимов
Главное
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Материалы по теме
До 60% россиян дышат загрязненным воздухом Общество
Въезд в центр Москвы может стать платным Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.