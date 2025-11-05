В Хакасии не менее 15 человек получили ожоги глаз в кинотеатре

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Не менее 15 человек пострадали в кинотеатре в Абакане из-за бактерицидной лампы, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили РБК в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Днем 3 ноября 2025 года во время киносеанса в малом зале в кинотеатре по улице Т. Шевченко города Абакана в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей, в числе которых несовершеннолетние, получили ожоги глаз», — рассказали следователи. Пострадавшим оказывают помощь амбулаторно.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в кинотеатре по ч. 1 ст. 238 УК. Пострадавшие признаны потерпевшими по уголовному делу, их допросят об обстоятельствах произошедшего, следователи проведут экспертизы.

Материал дополняется.