В Хакасии не менее 15 человек получили ожоги глаз в кинотеатре
Не менее 15 человек пострадали в кинотеатре в Абакане из-за бактерицидной лампы, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили РБК в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«Днем 3 ноября 2025 года во время киносеанса в малом зале в кинотеатре по улице Т. Шевченко города Абакана в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей, в числе которых несовершеннолетние, получили ожоги глаз», — рассказали следователи. Пострадавшим оказывают помощь амбулаторно.
Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в кинотеатре по ч. 1 ст. 238 УК. Пострадавшие признаны потерпевшими по уголовному делу, их допросят об обстоятельствах произошедшего, следователи проведут экспертизы.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев