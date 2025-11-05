 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Итальянского репортера уволили после вопроса о репарациях Газе и Украине

Итальянского журналиста уволили после вопроса о Газе и Украине на брифинге ЕК
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Итальянское агентство Agenzia Nova уволило репортера Габриеля Нунциатти, который на пресс-конференции Еврокомиссии спросил, должен ли Израиль выплачивать репарации Газе, проведя параллель с призывами ЕС профинансировать восстановление Украины за счет замороженных российских активов. Об этом пишет Fanpage.it со ссылкой на источники.

«Если России придется платить за восстановление Украины, придется ли Израилю платить и за Газу?» — спросил Нунциатти 13 октября у представителя ЕК Паулы Пиньо.

Как отмечает издание, этот вопрос смутил чиновницу, а ответ «был расплывчатым». «Ваш вопрос очень интересный, но я не хочу сейчас его комментировать», — сказала Пиньо. Примерно через десять дней журналиста уволили.

Издание обратилось к агентству Nova за разъяснением и получило ответ, что отказались от сотрудничества с Нунциатти. Там указали, что вопрос, заданный журналистом, был «совершенно неуместен и ошибочен».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией», с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать.

По данным Reuters, Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «кредита», однако пока в ЕС нет консенсуса по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает. В российском МИДе заявляли, что дадут «очень болезненный» ответ в случае конфискации замороженных активов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Италия увольнения журналисты Израиль Еврокомиссия Военная операция на Украине
Материалы по теме
ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников
Политика
В НАТО увидели тупик в боях на Украине и призвали к переговорам
Политика
Еврокомиссия заявила о проблеме пыток в тюрьмах Украины
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Итальянского репортера уволили после вопроса о репарациях Газе и Украине Общество, 14:14
Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину Политика, 14:12
В Хакасии не менее 15 человек получили ожоги глаз в кинотеатре Общество, 14:11
Чемпионке Европы по боксу дали полгода за тот же допинг, что у Валиевой Спорт, 14:10
Мосгорсуд оставил бывшего тамбовского губернатора в СИЗО по делу о взятке Политика, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Мессенджер Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ Технологии и медиа, 14:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Названы нарушения ПДД, которые научились фиксировать дорожные камеры Авто, 14:00
Компания «ДельтаЛизинг» сообщила о планах нового выпуска облигаций РБК Компании, 14:00
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио, 13:57
Минск сообщил о финальной стадии переговоров с Россией о цене на газ Бизнес, 13:55
Валиева приступила к тренировкам в группе Соколовской Спорт, 13:55
Киев введет срочные контракты в ВСУ из-за нехватки солдат Политика, 13:52
ФАС заявила о пересмотре Wildberries и Ozon правил для продавцов Бизнес, 13:48