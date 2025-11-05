Итальянского репортера уволили после вопроса о репарациях Газе и Украине
Итальянское агентство Agenzia Nova уволило репортера Габриеля Нунциатти, который на пресс-конференции Еврокомиссии спросил, должен ли Израиль выплачивать репарации Газе, проведя параллель с призывами ЕС профинансировать восстановление Украины за счет замороженных российских активов. Об этом пишет Fanpage.it со ссылкой на источники.
«Если России придется платить за восстановление Украины, придется ли Израилю платить и за Газу?» — спросил Нунциатти 13 октября у представителя ЕК Паулы Пиньо.
Как отмечает издание, этот вопрос смутил чиновницу, а ответ «был расплывчатым». «Ваш вопрос очень интересный, но я не хочу сейчас его комментировать», — сказала Пиньо. Примерно через десять дней журналиста уволили.
Издание обратилось к агентству Nova за разъяснением и получило ответ, что отказались от сотрудничества с Нунциатти. Там указали, что вопрос, заданный журналистом, был «совершенно неуместен и ошибочен».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией», с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать.
По данным Reuters, Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «кредита», однако пока в ЕС нет консенсуса по этому вопросу.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает. В российском МИДе заявляли, что дадут «очень болезненный» ответ в случае конфискации замороженных активов.
