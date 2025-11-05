В России появятся детские сим-карты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минцифры вводит в России детские сим-карты, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, пояснил он.

Минцифры предложило ввести в России отдельные сим-карты для детей до 14 лет в августе. Шадаев тогда уточнял, что при использовании этого типа сим-карт нельзя будет пользоваться определенными сервисами, например, авторизоваться в социальных сетях.

Материал дополняется