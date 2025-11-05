 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Власти сообщили о трех выживших при пожаре в доме в Сургуте

При пожаре в доме в Сургуте выжили три человека

Власти сообщили о трех выживших при пожаре в доме в Сургуте
Video

В Сургуте потушен пожар в частном доме, где погибли семь человек. Трое выжили — двое смогли выбраться самостоятельно, еще одного пострадавшего эвакуировали спасатели, сообщили в администрации города.

Семь человек погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте
Общество

«Дом уничтожен огнем полностью», — говорится в сообщении.

Пострадавшего с ожогами доставили в больницу, сейчас он под наблюдением врачей, уточнили власти.

Пожар в доме в СОТ «Прибрежный-1»начался в ночь на 5 ноября. По данным МЧС, к прибытию первых пожарных дом был полностью охвачен огнем на площади 72 кв. м., произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. К тушению привлекались 42 специалиста и 13 единиц техники.

Семь человек погибли, четверо из них — дети. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы

Предварительная причина возгорания — возможное нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Анастасия Лежепекова
ХМАО МЧС пожар погибшие Югра
