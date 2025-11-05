Пламя за самолетом: момент крушения самолета в Кентукки. Видео

Video

Крушение самолета McDonnell Douglas MD-11 в штате Кентукки, при котором погибли не менее семи человек, попало на видео. На кадрах видно, как самолет с загоревшимся крылом на высокой скорости ударяется о землю, затем происходит взрыв и начинается сильный пожар.

Грузовой самолет компании UPS Airlines разбился в ночь на 5 ноября возле аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле вскоре после взлета. Он направлялся в Гонолулу. На борту были три члена экипажа.

Как сообщил губернатор штата Энди Бешир, известно о семи погибших, и «ожидается, что это число возрастет», еще 11 человек пострадали. Факт авиакатастрофы подтвердило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Так как самолет только взлетал, он был полностью заправлен, что, вероятно, и стало причиной пожара, пишет CBS News, ссылаясь на видео WLKY с вертолета. Официальная причина крушения самолета пока не названа.