Пламя за самолетом: момент крушения самолета в Кентукки. Видео

Момент крушения самолета в Кентукки сняли на видео

Момент крушения самолета в Кентукки сняли на видео

Video

Крушение самолета McDonnell Douglas MD-11 в штате Кентукки, при котором погибли не менее семи человек, попало на видео. На кадрах видно, как самолет с загоревшимся крылом на высокой скорости ударяется о землю, затем происходит взрыв и начинается сильный пожар.

Грузовой самолет компании UPS Airlines разбился в ночь на 5 ноября возле аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле вскоре после взлета. Он направлялся в Гонолулу. На борту были три члена экипажа.

Как сообщил губернатор штата Энди Бешир, известно о семи погибших, и «ожидается, что это число возрастет», еще 11 человек пострадали. Факт авиакатастрофы подтвердило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Так как самолет только взлетал, он был полностью заправлен, что, вероятно, и стало причиной пожара, пишет CBS News, ссылаясь на видео WLKY с вертолета. Официальная причина крушения самолета пока не названа.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Анастасия Лежепекова
