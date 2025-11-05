Число погибших в авиакатастрофе в Кентукки выросло до 7

До семи выросло число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки. Изначально сообщалось о трех жертвах и 11 пострадавших

Фото: Stephen Cohen / Getty Images

Число жертв крушения грузового самолета MD-11 авиакомпании UPS и последующего пожара увеличилось до семи человек, сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир.

«Xисло погибших достигло по меньшей мере 7 человек, и ожидается, что это число возрастет. На месте работают службы экстренного реагирования, которые прилагают все усилия для тушения пожара и продолжения расследования», — написал он на своей странице X.

Грузовой самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки. По данным CNN и FlightRadar24, авария произошла вскоре после взлета, когда самолет направлялся из Луисвилла в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа.

После падения самолета возник сильный пожар, охвативший значительную территорию. Власти закрыли Грейд-лейн и временно эвакуировали жителей в радиусе 8 километров. CBS News, ссылаясь на видеозаписи с вертолета WLKY, предполагает, что причиной мощного пожара могло стать полный бак топлива на борту. Официальная причина катастрофы пока не установлена.

McDonnell Douglas MD-11 — это грузовой самолет, первоначально производившийся компанией McDonnell Douglas, а затем переданный в производство Boeing. Он широко используется авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines для транспортировки грузов.