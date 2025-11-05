 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Число погибших в авиакатастрофе в Кентукки выросло до 7

До семи выросло число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки. Изначально сообщалось о трех жертвах и 11 пострадавших
Фото: Stephen Cohen / Getty Images
Фото: Stephen Cohen / Getty Images

Число жертв крушения грузового самолета MD-11 авиакомпании UPS и последующего пожара увеличилось до семи человек, сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир.

«Xисло погибших достигло по меньшей мере 7 человек, и ожидается, что это число возрастет. На месте работают службы экстренного реагирования, которые прилагают все усилия для тушения пожара и продолжения расследования», — написал он на своей странице X.

Глава Кентукки сообщил о погибших и пострадавших при крушении самолета
Общество
Фото:Stephen Cohen / Getty Images

Грузовой самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки. По данным CNN и FlightRadar24, авария произошла вскоре после взлета, когда самолет направлялся из Луисвилла в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа.

После падения самолета возник сильный пожар, охвативший значительную территорию. Власти закрыли Грейд-лейн и временно эвакуировали жителей в радиусе 8 километров. CBS News, ссылаясь на видеозаписи с вертолета WLKY, предполагает, что причиной мощного пожара могло стать полный бак топлива на борту. Официальная причина катастрофы пока не установлена.

Рейс 2976 направлялся в международный аэропорт имени Дэниел К. в Гонолулу. В самолете находились три члена экипажа. Изначально сообщалось, что погибли минимум три человека, еще 11 — пострадали.

McDonnell Douglas MD-11 — это грузовой самолет, первоначально производившийся компанией McDonnell Douglas, а затем переданный в производство Boeing. Он широко используется авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines для транспортировки грузов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Кентукки погибшие авиакатастрофа губернаторы
Материалы по теме
Глава Кентукки сообщил о погибших и пострадавших при крушении самолета
Общество
Грузовой самолет разбился возле международного аэропорта в Кентукки
Общество
После крушения судна в Севастополе возбудили уголовное дело
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Число погибших в авиакатастрофе в Кентукки выросло до 7 Политика, 06:36
Десять человек погибли при пожаре в доме престарелых в БиГ Политика, 05:59
ПВО сбила дроны над четырьмя районами Ростовской области Политика, 05:42
Дроны атаковали энергетическую инфраструктуру под Владимиром Политика, 05:38
Краснов поручил ускорить внедрение ИИ в работу судов Технологии и медиа, 05:08
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в сервисах поиска жилья Общество, 05:00
Трамп вновь выдвинул Айзекмана кандидатом на пост главы NASA Политика, 04:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Аэропорты Пензы и Самары возобновили работу Политика, 04:52
В Госдуме напомнили о штрафах за лысую зимнюю резину Общество, 04:46
Глава Кентукки сообщил о погибших и пострадавших при крушении самолета Общество, 04:20
Ограничения на полеты в аэропорту Саратова продлились более трех часов Политика, 04:14
Краснов отмел негативные последствия для незнающих прав в суде Общество, 04:09
Краснов фразой Петра I назвал «коварством» затягивание судебных процессов Общество, 03:45