Число погибших в авиакатастрофе в Кентукки выросло до 7
Число жертв крушения грузового самолета MD-11 авиакомпании UPS и последующего пожара увеличилось до семи человек, сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир.
«Xисло погибших достигло по меньшей мере 7 человек, и ожидается, что это число возрастет. На месте работают службы экстренного реагирования, которые прилагают все усилия для тушения пожара и продолжения расследования», — написал он на своей странице X.
Грузовой самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки. По данным CNN и FlightRadar24, авария произошла вскоре после взлета, когда самолет направлялся из Луисвилла в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа.
После падения самолета возник сильный пожар, охвативший значительную территорию. Власти закрыли Грейд-лейн и временно эвакуировали жителей в радиусе 8 километров. CBS News, ссылаясь на видеозаписи с вертолета WLKY, предполагает, что причиной мощного пожара могло стать полный бак топлива на борту. Официальная причина катастрофы пока не установлена.
Рейс 2976 направлялся в международный аэропорт имени Дэниел К. в Гонолулу. В самолете находились три члена экипажа. Изначально сообщалось, что погибли минимум три человека, еще 11 — пострадали.
McDonnell Douglas MD-11 — это грузовой самолет, первоначально производившийся компанией McDonnell Douglas, а затем переданный в производство Boeing. Он широко используется авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines для транспортировки грузов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы