Общество
0

Глава Кентукки сообщил о погибших и пострадавших при крушении самолета

В авиакатастрофе в Кентукки погибли трое человек, еще 11 пострадали
Губернатор сообщил о трех жертвах крушения самолета в Кентукки. Еще 11 человек пострадали. Самолет разбился вскоре после взлета около аэропорта имени Мохаммеда Али
Фото: Stephen Cohen / Getty Images
Фото: Stephen Cohen / Getty Images

В авиакатастрофе в Кентукки с грузовым самолетом MD-11 авиакомпании UPS и последующем пожаре погибли минимум три человека, еще 11 — пострадали, заявил глава штата Энди Бешир, передает местный телеканал KTTC.

Губернатор ожидает, что по мере продолжения расследования эти цифры будут увеличиваться. «Пожалуйста, помолитесь за пилотов, экипаж и всех пострадавших», — добавил Бешир.

Аварийные бригады прибыли на место авиакатастрофы в международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле вскоре после сообщения о крушении.

Грузовой самолет разбился возле международного аэропорта в Кентукки
Общество
Фото:Stephen Cohen / Getty Images

Грузовой самолет разбился возле аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки. Авария произошла вскоре после взлета, согласно сообщению CNN и данным FlightRadar24. Самолет направлялся из Луисвилла в Гонолулу. На борту были три члена экипажа.

Пожар после крушения охватил большую территорию. Власти закрыли Грейд-лейн и предоставили временное убежище жителям в радиусе 8 км. На борту было полное количество топлива, что, вероятно, и стало причиной мощного пожара, считает CBS News, ссылаясь на видео WLKY с вертолета. Официальная причина крушения пока неизвестна.

McDonnell Douglas MD-11 — это транспортный грузовой самолет, первоначально выпускавшийся компанией McDonnell Douglas, а затем Boeing. В основном этот самолет используется для перевозки грузов авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines.

