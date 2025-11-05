Хабенский объяснил, откуда берутся высокие цены на билеты в театры

Стоимость билетов на пьесу «Кабала святош» с Цискаридзе и Хабенским в главных ролях может достигать 70 тыс. руб., предупреждает МХТ. Как пояснил Хабенский, «если билетов не купить, значит, цены имеют место быть»

Video

Высокая стоимость билетов на постановку «Кабала святош» в Московском художественном театре (МХТ) имени А.П. Чехова продиктована целенаправленной ценовой политикой, заявил в эфире телеканала РБК худрук театра Константин Хабенский.

«Просто, если мы поведем другую ценовую политику, то обязательно найдутся люди, которые захотят на этом заработать. Мы знаем, как они называются. И, мне кажется, что не совсем правильно дать возможность заработать людям, которые вообще не принимали никакого участия в создании этого спектакля», — сказал Хабенский и добавил, что МХТ «все равно не переплюнет» цены на «Щелкунчик».

На упоминание неоднозначной оценки критиков он предположил, что на рецензентов повлияла цена билетов. «Мол, театр вдруг заряжает такие цены. Но, если билетов не купить, значит, цены имеют место быть», — уверен Хабенский.

Премьера пьесы «Кабала святош» прошла 4 сентября. Билеты стоят от 3,8 тыс. до 70 тыс. руб. До конца года запланировано еще пять показов спектакля, все билеты на них уже распроданы. «Знаковая для МХТ и роковая для Михаила Булгакова пьеса «Кабала святош» возвращается на сцену, где впервые была показана и вскоре запрещена в 1936 году. Времена меняются, обстоятельства прежние: жизнь комедианта и директора театра Жан-Батиста Мольера превращается в драматический материал, на который автор проецирует свои взаимоотношения с властью, обществом и судьбой», — говорится в описании постановки. Роль Мольера исполняет Хабенский, Людовика XIV — Николай Цискаридзе под псевдонимом Максим Николаев.

«Во всем риск. Брать этот материал — риск. Выводить режиссера, который, конечно же, ставил в других театрах на больших площадках, но доверять ему и этот материал, и работу с артистами — это все было очень большой риск, авантюра, но не лишенная содержания», — ответил Хабенский на вопрос о том, был ли выбор Цискаридзе на одну из главных ролей рискованным.

Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре в этом году пока не объявлена, но в 2024-м предельная ставка за парные билеты на 20 декабря достигла на аукционе 200 тыс. руб., начальной суммой были 100 тыс. руб.

«Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры легким не было никогда <...>. Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это», — заявил Цискаридзе той же осенью.

Прежде в Большом театре не было свободных мест, продолжил Цискаридзе, но теперь «рядами пусто»: «Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты — у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно».