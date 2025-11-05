Хабенский двумя пятилетками оценил изменения в МХТ за четыре года

Хабенский: в МХТ за четыре года пройдены две пятилетки из-за сделанной работы

Хабенский возглавил МХТ четыре года назад, за это время доходы театра выросли в два раза. На вопрос о том, чего за этот период достичь не удалось, он пошутил о трехдневной рабочей неделе для руководства

Константин Хабенский (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

За четыре года руководства Московским художественным театром (МХТ) им. А.П. Чехова «пройдена большая дистанция», если измерять количеством сделанного, заявил в эфире телеканала РБК художественный руководитель театра Константин Хабенский.

«Мне кажется, что две пятилетки [выполнили]. Вот есть у меня такое нескромное предположение, что по количеству и премьер, и событийных вещей, и нововведений в Московском художественном театре мы так достаточно хорошо перевыполнили свою работу», — добавил Хабенский.

Впрочем, за четыре года так не удалось перевести руководство театра на трехдневную рабочую неделю, пошутил он. Хабенский рассказал, что не из тех, кто будет «бить себя прутиком и говорить: «Ах, я так, у меня это не получилось, это не получилось».

Video

«Да много чего получилось, и это уже хорошо. Театр — место событийное. Театр должен быть на слуху. В театре должен быть предъявлен зрителю, а, учитывая наш театр, три сцены, совершенно разный репертуар на абсолютно разного зрителя. Поэтому, мне кажется, что на сегодняшний день такая вот обойма и спектаклей, и событий, и то, чего еще никогда не было в Московском художественном театре, сложена», — рассказал худрук МХТ.

Сколько стал зарабатывать МХТ при Хабенском По итогам 2020 года (последнего перед назначением Хабенского) доходы МХТ составили 1,1 млрд руб., из которых 818,7 млн руб. принесли платные услуги (включая 583 млн руб. государственной субсидии). Расходы за тот же период почти достигли 909 млн руб. Основной статьей — 629 млн руб. — стали зарплаты. За 2024 год театр заработал 2,27 млрд руб., из которых на платные услуги пришлись 2 млрд (включая 789 млн госсубсидий), следует из информации Федерального казначейства.

Хабенский работает в МХТ с 2002 года, а возглавил театр 27 октября 2021 года. Актер сменил на этом посту Сергея Женовача, который, как заявили в пресс-службе Минкульта, ушел по собственному желанию. Хабенский спустя три года, пересказывая свой разговор с председателем Союза театральных деятелей (СТД) Александром Калягиным, пошутил, что согласился на это назначение от нехватки мудрости.

«Он [Калягин] смотрел на меня глазами, полными сожаления. Я все прочитал по его взгляду и решил ответить: «Если бы у меня на тот момент жизни хватило мудрости отказаться от этого предложения, то я бы отказался. Но тогда я еще не был таким мудрым человеком, поэтому принял его». Он посмеялся, но понял меня», — рассказал Хабенский.

Худрук МХТ отметил тогда же, что перед ним стоит большое количество непростых административных и организационных задач, отнимающих время и силы, тогда как ему больше хотелось бы играть на сцене и ставить спектакли.