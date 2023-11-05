Россияне рассказали, какие домашние дела мечтают перепоручить технике

Чаще всего россияне хотят переложить на машины уборку (29%), приготовление пищи (8%) и мытье посуды (7%), следует из данных опроса SuperJob

Фото: Annette Riedl / Dpa / ТАСС

Чаще всего россияне мечтают перепоручить технике уборку, приготовление пищи и мытье посуды, следует из данных опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Так, отказаться от уборки вручную хотели бы 29% респондентов. Еще 8% пожелали переложить на технику приготовление еды, а 7% — мытье посуды. Снять с себя обязанности по уборке и готовке чаще всего хотят женщины.

По 2% мечтают роботизировать ремонт, вынос мусора, уход за домашними животными, смену постельного белья, сушку одежды, закупку продуктов.

«Среди других домашних дел, которые россияне хотели бы автоматизировать, — открывание и запирание замков, въездных ворот, поднятие шлагбаумов, включение и выключение света, передача показаний счетчиков, открывание и закрывание штор, регулирование температуры в помещении», — следует из результатов опроса.

При этом 22% россиян не готовы перепоручить домашние обязанности технике; 5% (чаще всего мужчины) мечтают переложить все свои домашние дела на машины.

Часть опрошенных уже возложила уборку (15%), приготовление еды (10%) и мытье посуды (10%) на технику.

Почти от всех домашних обязанностей избавились 9% граждан, перепоручив их машинам.