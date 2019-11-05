Иск на ₽100 трлн оказался связан с закрытием аккаунта в «Одноклассниках»

Иск на ₽100 трлн оказался связан с закрытием аккаунта в «Одноклассниках»

Житель Оренбургской области пытался взыскать 100 трлн руб. с судебных приставов, Роскомнадзора и Mail.Ru

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Иск о возмещении морального вреда на сумму 100 трлн руб. был подан жителем Оренбургской области после того, как его страницу в соцсети закрыли. Об этом сообщила РБК заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Оренбургской области Наталья Каплина.

«Причина [закрытия страницы в «Одноклассниках»] — поступление на наш адрес постановления судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. Основанием для исполнения данного постановления является п. 3 ч. 5 ст. 15.1 № 149-ФЗ. Мы исполнили постановление судебного пристава-исполнителя. Решение принимал не Роскомнадзор, не Управление Роскомнадзора», — пояснила она.

Каплина не стала уточнять, кого именно опорочил житель области в социальной сети. «Не могу, это персональные данные», — добавила она.

Накануне стало известно, что Первомайский районный суд Оренбургской области отказал в удовлетворении иска жителю региона, требовавшего взыскать 100 трлн руб. Ответчиками по иску выступали ФССП России, региональное управление ФССП, Управление Роскомнадзора по Оренбургской области, а также ООО «Мэйл.ру» (владеет «Одноклассниками»). Истец требовал компенсации морального вреда. Суд признал требования на 100 трлн руб. необоснованными и отказал в удовлетворении иска в полном объеме.