Теплоход "Рязань" тонет в Беринговом море

В Беринговом море терпит бедствие теплоход "Рязань", перевозивший контейнеры с продовольствием.

По данным Дальневосточного регионального центра МЧС России, на борту "Рязани" находилось 25 человек. Весь экипаж оставил судно. На помощь терпящему бедствие теплоходу из порта Беринговский вышел сухогруз "Мага", который и спас моряков "Рязани".

Все члены экипажа живы и не пострадали в результате катастрофы. Как сообщил источник в МЧС, в настоящий момент терпящее бедствие судно пока находится на плаву.

Спасательная операция была осложнена плохими погодными условиями в данном районе Берингова моря: высота волн сейчас составляет около 4-6 метров, скорость ветра - 20-25 метров в секунду.

Водоизмещение "Рязани" составляет 5 тыс. тонн, судно принадлежит ОАО "Дальневосточное морское пароходство". Теплоход следовал с грузом продовольствия из Владивостока в Анадырь.