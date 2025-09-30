Мишустин сообщил о почти завершенной в России разработке лекарств от рака

Российские лекарства для лечения рака крови, а также опухолей, находятся на финальной стадии, сообщил глава правительства России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Иннопром «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» в Минске.

«На финальной стадии разработки находятся <...> передовые лекарства — для лечения и рака крови, а также против опухолей», — передает его слова «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что российские ученые создали первый препарат для генной терапии гемофилии.

Ранее, 23 сентября, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что три ведущих российских научных института — Центр имени Гамалеи, институты имени Герцена и Блохина — подали в Минздрав документы для запуска производства первых в России персонализированных вакцин против меланомы. Вакцины разрабатываются индивидуально для каждого пациента на основе генетических особенностей его опухоли. Группы пациентов уже сформированы, и ученые готовы начать терапию в течение 1–1,5 месяцев после одобрения регулятора.

Следующим этапом станет создание персонализированной вакцины для пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Такие вакцины направлены на подавление роста опухоли и предотвращение метастазов.