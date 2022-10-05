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Иностранцев при обмене прав на российские обяжут окончить автошколу

Иностранных водителей при обмене прав ряда категорий обяжут окончить автошколу
МВД России также предложило исключить из списка документов, необходимых для сдачи экзаменов на водительские права, медицинские заключения о наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Иностранных водителей при обмене прав ряда категорий на российские обяжут предоставлять документы о прохождении итоговой аттестации в автошколе. Об этом сообщает «МВД Медиа».

МВД России разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи прав.

Изменения касаются, в том числе, иностранных водителей, желающих обменять водительские права категорий «С», «D», «СЕ», «DЕ» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1Е» на удостоверения российского образца.

«Желающим обменять иностранные права указанных категорий на российские необходимо будет представить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после освоения основной программы профессионального обучения», — говорится в сообщении.

категория С — грузовики (с полной массой более 7,5 т);
категория СЕ — грузовики с прицепом массой более 750 кг;
категория D — автобусы (пассажирских месте — более 8);
категория DE — автобусы с прицепом массой более 750 кг;

подкатегория С1 — легкие грузовики (с полной массой от 3,5 до 7,5 т);
подкатегория С1Е — легкие грузовики с прицепом массой более 750 кг;
подкатегория D1 — малые автобусы (пассажирских мест — от 8 до 16);
подкатегория D1E — малые автобусы с прицепом массой более 750 кг.

Помимо этого проект предусматривает список оснований для приостановления проведения экзаменов, выдачи прав российского и международного образцов, обмена иностранного водительского удостоверения. Среди них:

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  • истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
  • истечение срока действия медицинского заключения;
  • неявка на экзамен или для получения водительского удостоверения.

Также ведомство предложило изменить список документов, которые кандидат в водители представляет для сдачи экзаменов на водительские права. Из перечня планируют убрать медицинские заключения о наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

«Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России», — уточнили в МВД.

Данные изменения, считают в ведомстве, позволят оптимизировать предоставление госуслуги по проведению экзаменов на права в части сокращения времени на выполнение отдельных административных процедур.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
водители МВД водительские права иностранные граждане
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