Иностранцев при обмене прав на российские обяжут окончить автошколу
Иностранных водителей при обмене прав ряда категорий на российские обяжут предоставлять документы о прохождении итоговой аттестации в автошколе. Об этом сообщает «МВД Медиа».
МВД России разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи прав.
Изменения касаются, в том числе, иностранных водителей, желающих обменять водительские права категорий «С», «D», «СЕ», «DЕ» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1Е» на удостоверения российского образца.
«Желающим обменять иностранные права указанных категорий на российские необходимо будет представить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после освоения основной программы профессионального обучения», — говорится в сообщении.
категория С — грузовики (с полной массой более 7,5 т);
категория СЕ — грузовики с прицепом массой более 750 кг;
категория D — автобусы (пассажирских месте — более 8);
категория DE — автобусы с прицепом массой более 750 кг;
подкатегория С1 — легкие грузовики (с полной массой от 3,5 до 7,5 т);
подкатегория С1Е — легкие грузовики с прицепом массой более 750 кг;
подкатегория D1 — малые автобусы (пассажирских мест — от 8 до 16);
подкатегория D1E — малые автобусы с прицепом массой более 750 кг.
Помимо этого проект предусматривает список оснований для приостановления проведения экзаменов, выдачи прав российского и международного образцов, обмена иностранного водительского удостоверения. Среди них:
- истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- истечение срока действия медицинского заключения;
- неявка на экзамен или для получения водительского удостоверения.
Также ведомство предложило изменить список документов, которые кандидат в водители представляет для сдачи экзаменов на водительские права. Из перечня планируют убрать медицинские заключения о наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
«Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России», — уточнили в МВД.
Данные изменения, считают в ведомстве, позволят оптимизировать предоставление госуслуги по проведению экзаменов на права в части сокращения времени на выполнение отдельных административных процедур.