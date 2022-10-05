Иностранцев при обмене прав на российские обяжут окончить автошколу

МВД России также предложило исключить из списка документов, необходимых для сдачи экзаменов на водительские права, медицинские заключения о наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Иностранных водителей при обмене прав ряда категорий на российские обяжут предоставлять документы о прохождении итоговой аттестации в автошколе. Об этом сообщает «МВД Медиа».

МВД России разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи прав.

Изменения касаются, в том числе, иностранных водителей, желающих обменять водительские права категорий «С», «D», «СЕ», «DЕ» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1Е» на удостоверения российского образца.

«Желающим обменять иностранные права указанных категорий на российские необходимо будет представить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после освоения основной программы профессионального обучения», — говорится в сообщении.

категория С — грузовики (с полной массой более 7,5 т);

категория СЕ — грузовики с прицепом массой более 750 кг;

категория D — автобусы (пассажирских месте — более 8);

категория DE — автобусы с прицепом массой более 750 кг; подкатегория С1 — легкие грузовики (с полной массой от 3,5 до 7,5 т);

подкатегория С1Е — легкие грузовики с прицепом массой более 750 кг;

подкатегория D1 — малые автобусы (пассажирских мест — от 8 до 16);

подкатегория D1E — малые автобусы с прицепом массой более 750 кг.

Помимо этого проект предусматривает список оснований для приостановления проведения экзаменов, выдачи прав российского и международного образцов, обмена иностранного водительского удостоверения. Среди них:

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истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

истечение срока действия медицинского заключения;

неявка на экзамен или для получения водительского удостоверения.

Также ведомство предложило изменить список документов, которые кандидат в водители представляет для сдачи экзаменов на водительские права. Из перечня планируют убрать медицинские заключения о наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

«Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России», — уточнили в МВД.

Данные изменения, считают в ведомстве, позволят оптимизировать предоставление госуслуги по проведению экзаменов на права в части сокращения времени на выполнение отдельных административных процедур.