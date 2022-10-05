Бывший ректор ВГИКа покончил с собой

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:01
Ватикан подтвердил готовность стать посредником в диалоге Москвы и Киева Политика, 16:59
Глава РФС исключил вероятность приостановки РПЛ и Кубка России Спорт, 16:50
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 16:47
Рогов сообщил об обстреле ВСУ Энергодара Политика, 16:47
Глава Минфина Турции сообщил о поиске альтернативы системе «Мир» Финансы, 16:46
Россия объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы Политика, 16:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:44
На «Госуслугах» с 1 января отменят скидку 30% на оплату госпошлин Общество, 16:42
Новое и непонятное: почему потребители опасаются необычных товаров Pro, 16:33
Навка назвала интересным участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» Спорт, 16:32
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 16:24
Приостановка норм закона о реновации в Петербурге прошла первое чтение Недвижимость, 16:19
Reuters узнал о согласии в ОПЕК+ сократить добычу нефти Бизнес, 16:19
Общество ,  
0 

Бывший ректор ВГИКа покончил с собой

В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа Александр Новиков
Александр Новиков совершил самоубийство на лестничной клетке своего дома. «РИА Новости» пишет, что у него была деменция
Александр Новиков
Александр Новиков (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

В Москве на 87-м году жизни покончил с собой бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Александр Новиков, его тело обнаружила супруга. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости», телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на источники.

По их данным, тело Новикова было найдено на лестничной клетке дома на улице Матвеевская (западная часть города), где он проживал. Согласно предварительной информации, мужчина страдал от деменции, проводится доследственная проверка по факту смерти, рассказал «РИА Новости» собеседник в правоохранительных органах. Он добавил, что при Новикове нашли предсмертную записку.

РБК направил запрос в пресс-службу Союза кинематографистов России и в пресс-службу ВГИКа.

Подозреваемую в убийстве преподавателя ВГИК отправили под домашний арест
Общество
Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

Новиков преподавал во ВГИКе с 1967 года, в 1987 году он занял пост ректора, на котором пробыл в течение следующих 20 лет — до 2007 года. В 1995 году ему указом президента было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств России с формулировкой «за заслуги в области искусства», за большой вклад в развитие киноискусства его в 1999 году наградили орденом Почета, а в 2007 году — орденом за заслуги перед Отечеством IV степени за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
самоубийство ВГИК Александр Новиков
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter