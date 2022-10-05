Бывший ректор ВГИКа покончил с собой

Александр Новиков совершил самоубийство на лестничной клетке своего дома. «РИА Новости» пишет, что у него была деменция

Александр Новиков (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

В Москве на 87-м году жизни покончил с собой бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Александр Новиков, его тело обнаружила супруга. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости», телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на источники.

По их данным, тело Новикова было найдено на лестничной клетке дома на улице Матвеевская (западная часть города), где он проживал. Согласно предварительной информации, мужчина страдал от деменции, проводится доследственная проверка по факту смерти, рассказал «РИА Новости» собеседник в правоохранительных органах. Он добавил, что при Новикове нашли предсмертную записку.

РБК направил запрос в пресс-службу Союза кинематографистов России и в пресс-службу ВГИКа.

Новиков преподавал во ВГИКе с 1967 года, в 1987 году он занял пост ректора, на котором пробыл в течение следующих 20 лет — до 2007 года. В 1995 году ему указом президента было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств России с формулировкой «за заслуги в области искусства», за большой вклад в развитие киноискусства его в 1999 году наградили орденом Почета, а в 2007 году — орденом за заслуги перед Отечеством IV степени за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.