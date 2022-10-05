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В «Сто к одному» нашли нового ведущего после слов Гуревича об Украине

Новым ведущим телеигры «Сто к одному» станет продюсер Александр Акопов
Предыдущий ведущий Александр Гуревич еще в апреле объявил о решении уйти из проекта. Он тогда указал, что не может больше шутить из-за конфликта на Украине. Гуревич вел программу 24 года
Александр Акопов
Александр Акопов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Новым ведущим программы «Сто к одному» станет продюсер Александр Акопов, говорится в сообщении телеканала «Россия» во «ВКонтакте».

«Ведущим программы «Сто к одному» на телеканале «Россия» станет Александр Акопов», — говорится в публикации. Помимо того, телеканал выложил фотографии с Акоповым в студии шоу. Другие подробности не приводятся.

Шоу «Сто к одному» — российская командная телеигра, созданная на основе оригинального американского шоу Family Feud. В игре соревнуются две команды по пять человек, цель которых состоит в том, чтобы угадать наиболее распространенные ответы людей с улицы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный объективный ответ.

В апреле ведущий «Сто к одному» Александр Гуревич, который вел программу с 1998 года, объявил о решении уйти из проекта. Уроженец Украины Гуревич тогда указал, что не может больше шутить из-за конфликта двух стран. «Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего», — заявил он.

Александр Гуревич
Александр Гуревич (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Александр Акопов — продюсер кино и телевидения, президент фонда «Академия российского телевидения». Родился в ноябре 1957 года в Москве, учился в МИСИ, где организовал театр СНИП, что расшифровывается как «строительные нормы и правила».

В 1996 году Акопов возглавил продюсерский центр ВГТРК, а год спустя его назначили директором «России-1». В 2002 году он покинул телеканал и возглавил компанию «Амедиа», на базе которой был создан сервис «Амедиатека» с популярными российскими и зарубежными сериалами и фильмами.

Акопов работал над такими сериалами, как «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», программами «ОСП — студия», «Здоровье» с Еленой Малышевой, «Диалоги о животных» и другими. Летом 2015 года он покинул пост президента «Амедиа» и совместно с Наталией Шнейдеровой создал продюсерскую компанию COSMOS studio.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Военная операция на Украине Александр Акопов Шоу ведущий Россия-1 ВГТРК
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