Синоптики объяснили столбы света в городах России атмосферным явлением

Столбы света, снимки которых накануне заполнили соцсети — это результат преломления света в частичках льда в атмосфере, такое явление часто наблюдается зимой или на больших высотах

Столбы света, которые местные жители увидели прошлым вечером в небе Москвы и Белгорода — это обычное атмосферное явление, которое возникает из-за преломления света, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фотографии со световыми столбами накануне появились в социальных сетях и отдельных СМИ. «Высказывались различные версии происходящего: от работы лазерных противоспутниковых средств и прожекторов систем ПВО до прилета инопланетян и появления высших сил…На самом деле световые столбы наблюдавшиеся в небе это оптическое явления в атмосфере, которое и носит такое название «световой столб». Световые столбы в атмосфере это оптическое явление в атмосфере, один из видов гало, создающийся преломлением света на ледяных кристаллах», — рассказал Леус.

Наблюдаются столбы когда солнце, или, реже, луна, находятся низко над горизонтом — в момент восхода или захода солнца. Кроме того, образование светового столба может вызывать и другой, довольно яркий, источник света — фары автомобиля, прожектор уличного освещения, или, например тепличное хозяйство (пользователи соцсетей из Белгорода, публикуя фотографии, отмечали, что «столб» появился в районе теплиц).

«Обычно световые столбы наблюдаются в зимний период года, когда при отрицательных температурах влага в атмосфере как раз и находится в виде ледяных кристаллов. Казалось бы, сейчас за окном не мороз, но это у земли, а на высоте около 1 км метров и выше, как показывают данные зондирования атмосферы, температура уже ниже 0°, и образование ледяных кристаллов там вполне возможно. Кроме того, под своим весом они могу опускаться и в более низкие слои, где постепенно тают. Этот факт объясняет и то, что в зимнее время световые столбы видны практически от поверхности Земли, а сегодня наблюдались на некоторой высоте от нее», — рассказал Леус.

В январе световое гало наблюдали жители Калининградской области вокруг Луны.