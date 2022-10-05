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Минтранс исключил рост стоимости проезда на всех платных дорогах

Минтранс: увеличение предельных тарифов не означает рост тарифов на всех платных дорогах
Собственник платной дороги имеет право повысить цену проезда, но не обязан этого делать, заявили в Минтрансе. Ранее ведомство предложило увеличить предельные тарифы на проезд по платным трассам. Они не менялись с 2016 года
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Предложение повысить тарифы на проезд по платным дорогам, с которым ранее выступил Минтранс, не вступит в силу автоматически для всех платных дорог, даже если проект постановления примут. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минтранса.

Собственник автомобильной дороги сам сможет решить, повышать ли ему тарифы, отметили в министерстве. Там пояснили, что владелец автомобильной трассы имеет такое право, однако он не обязан увеличивать стоимость.

«Подчеркнем, что принятие постановления не будет означать автоматический рост тарифов на проезд по всем автодорогам. Он может коснуться лишь отдельных участков или искусственных дорожных сооружений. <...> Предлагаемое проектом регулирование предусматривает право собственника дороги на увеличение тарифов за проезд, а не обязанность», — отметили в ведомстве.

Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам
Финансы
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Накануне Минтранс предложил повысить предельные тарифы на проезд по платным дорогам. Как следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством, на государственных трассах, где плату за проезд ввели после реконструкции (М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), тариф запланировали увеличить с 3 до 5 руб. за километр, а на построенных с нуля (ЦКАД, М-12 Москва — Казань) — до 8 руб.

Максимальный тариф для грузовых машин Минтранс предложил увеличить до 14,25 руб. за километр реконструированных дорог и до 25 руб. — за километр для новых трасс.

В ведомстве пояснили, что сейчас проезд по платным трассам регулируется постановлением 2016 года. Цена проезда по платным дорогам не менялась с тех пор, а себестоимость строительства таких трасс выросла в среднем на 12% без учета инфляции, подсчитал Росавтодор. В Минтрансе обратили внимание и на рост стоимости ремонта дорог, а также на «волатильность» ключевой ставки, из-за которой стало дороже привлекать займы.

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Как отметил «Коммерсантъ», это уже третья редакция проекта постановления правительства о повышении стоимости проезда по платным дорогам. Ранее Минтранс после замечаний Минэкономразвития уменьшил предлагаемую индексацию с 66–70 до 50%, но только для грузовиков.

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Теги
Татьяна Зыкина, Артём Кореняко Артём Кореняко
Минтранс платные дороги рост цен
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