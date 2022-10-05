Минтранс исключил рост стоимости проезда на всех платных дорогах

Собственник платной дороги имеет право повысить цену проезда, но не обязан этого делать, заявили в Минтрансе. Ранее ведомство предложило увеличить предельные тарифы на проезд по платным трассам. Они не менялись с 2016 года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Предложение повысить тарифы на проезд по платным дорогам, с которым ранее выступил Минтранс, не вступит в силу автоматически для всех платных дорог, даже если проект постановления примут. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минтранса.

Собственник автомобильной дороги сам сможет решить, повышать ли ему тарифы, отметили в министерстве. Там пояснили, что владелец автомобильной трассы имеет такое право, однако он не обязан увеличивать стоимость.

«Подчеркнем, что принятие постановления не будет означать автоматический рост тарифов на проезд по всем автодорогам. Он может коснуться лишь отдельных участков или искусственных дорожных сооружений. <...> Предлагаемое проектом регулирование предусматривает право собственника дороги на увеличение тарифов за проезд, а не обязанность», — отметили в ведомстве.

Накануне Минтранс предложил повысить предельные тарифы на проезд по платным дорогам. Как следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством, на государственных трассах, где плату за проезд ввели после реконструкции (М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), тариф запланировали увеличить с 3 до 5 руб. за километр, а на построенных с нуля (ЦКАД, М-12 Москва — Казань) — до 8 руб.

Максимальный тариф для грузовых машин Минтранс предложил увеличить до 14,25 руб. за километр реконструированных дорог и до 25 руб. — за километр для новых трасс.

В ведомстве пояснили, что сейчас проезд по платным трассам регулируется постановлением 2016 года. Цена проезда по платным дорогам не менялась с тех пор, а себестоимость строительства таких трасс выросла в среднем на 12% без учета инфляции, подсчитал Росавтодор. В Минтрансе обратили внимание и на рост стоимости ремонта дорог, а также на «волатильность» ключевой ставки, из-за которой стало дороже привлекать займы.

Читайте на РБК Pro Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Статьи Pro Как изменилось поведение частных инвесторов при падении рынка акций Как изменилось поведение частных инвесторов при падении рынка акций Статьи Pro Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом Инструкции Pro Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи Статьи Pro Сможет ли Европа заменить российский газ американским СПГ Сможет ли Европа заменить российский газ американским СПГ Статьи Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы

Как отметил «Коммерсантъ», это уже третья редакция проекта постановления правительства о повышении стоимости проезда по платным дорогам. Ранее Минтранс после замечаний Минэкономразвития уменьшил предлагаемую индексацию с 66–70 до 50%, но только для грузовиков.