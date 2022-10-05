NYT узнала об иске Анджелины Джоли к Бреду Питту о домашнем насилии

Дело касается инцидента на частном самолете 2016 года, когда Питт якобы применил насилие по отношению к Джоли и их детям. Актер пытался заставить супругу подписать соглашение о неразглашении этих деталей, сказано в иске

Фото: EPA / ТАСС

Американская актриса Анджелина Джоли подала встречный иск о домашнем насилии против своего бывшего мужа Брэда Питта в рамках разбирательства о продаже винодельни, пишет газета The New York Times со ссылкой на документ.

Адвокаты актрисы сообщили суду, что переговоры о продаже доли Джоли в винодельне сорвались, так как актер потребовал, чтобы она подписала «соглашение о неразглашении, которое <...> запрещало бы ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии Питта над ней и их детьми».

В иске описываются детали конфликта, который произошел в сентябре 2016 года. Тогда Питт и Джоли летели из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с шестерыми детьми. «Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а также «схватил Джоли за голову и потряс ее», сказано в документе. Также в заявлении говорится, что в какой-то момент Питт облил Джоли пивом, а после - детей пивом и красным вином.

Как уточняет газета, Джоли подала на развод со своим мужем через несколько дней после случившегося. Она направила заявление в 2016 году, спустя два года после вступления в брак. В декабре 2018 года актеры заключили соглашение об опеке над детьми, его детали не разглашались.

Об инциденте на самолете в том же году писал портал TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, тогда полиция Лос-Анджелеса завела уголовное дело о жестоком обращении с детьми в отношении Питта. TMZ утверждал, что именно инцидент на самолете побудил Джоли подать на развод с супругом. Сам Питт применение насилия к детям отрицал.

Джоли уже пыталась добиться расследования инцидента и обсуждала его с агентом ФБР, пишет The New York Times. Тот обсудил ситуацию с представителем прокуратуры, однако в возбуждении дела актрисе отказали. В августе Variety сообщил, что актриса подала суд на бюро из-за этого. Иск подали анонимно, однако после того, как истец уточнил требования, журналисты сделали вывод, что разбирательство касается именно Питта и Джоли.

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