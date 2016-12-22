Брэд Питт и Анджелина Джоли заключили соглашение об опеке над детьми

Американские актеры и Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к соглашению об опеке над детьми, сообщает Reuters со ссылкой на Блей Деджин, адвоката Джоли.
Она заявила, что не может раскрывать условий соглашения, но отметила, что документ основан на рекомендациях, которые дал специалист, оценивший условия содержания детей. Благодаря заключению соглашения отпала необходимость в решении вопроса опеки в суде, добавила Деджин.
Как отмечает Reuters, заседание суда должно было пройти 4 декабря, по словам источника агентства. При этом, актеры так и не заключили соглашения о разводе.
Джоли подала на развод в 2016-ом, спустя два года после того, как вступила в брак с Питтом. У них шестеро детей, трех из которых пара усыновила. В том же году против Питта заподозрили в жестоком обращении с детьми, в результате чего Джоли получила право временной опеки. Позже в ФБР сообщили, что не нашли доказательств жестокого обращения и расследование против Питта прекратили.