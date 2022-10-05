SuperJob изучил карьерные перспективы школьных хулиганов

Лучше всего с доходом обстоит дело у тех, чье поведение в школе оценивалось на четверку. Доля бывших хулиганов наиболее высока среди директоров

Бывших школьных хулиганов больше всего среди директоров компаний, PR-менеджеров и операторов call-центров, показал опрос сервиса SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 16 августа по 29 сентября 2022 года. В нем приняли участие 5 тыс. респондентов старше 18 лет из 698 населенных пунктов России.

В среднем 2% россиян оценили свое поведение в школе как неудовлетворительное. Оценки «отлично» по поведению были у 39% опрошенных. у 42% поведение было на четверку, у 13% — удовлетворительные. Среди женщин отлично себя вела почти половина (48%), а вот среди бывших мальчиков-школьников свое поведение как отличное оценили только 29%.

Самыми примерными в выпускных классах были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте — медсестры. В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.

Чаще всего бывшие хулиганы встречаются среди директоров и руководителей (8%). Среди PR-менеджеров высока как доля отличников по поведению (53%), так и хулиганов (7%). Больше относительно других профессий хулиганов среди водителей (5%), операторов call-центра (5%), а также корректоров и редакторов (5%).

Бывшие отличники по поведению в школе не стали теми, кто лучше всех зарабатывает: их больше всего среди тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. руб. в месяц (46%). Лучше всего себя с точки зрения зарабатывания денег показали «хорошисты»: их 43% среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. Для сравнения, бывших школьников с отличным поведением в этой категории только 34%.