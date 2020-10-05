Экс-руководителя заподозрили в продаже секретов госкомпании за ₽400 млн

Следователи отчитались о пресечении угрозы утечки дорогостоящих «актуальных технологий в промышленной сфере». Фамилии фигурантов и названия компаний в СК не раскрыли

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Бывшего высокопоставленного руководителя одной из госкомпаний в сфере топливно-энергетического комплекса задержали за попытку продать коммерческие секреты за 400 млн руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК), при этом ни имя задержанного, ни название компании не упоминаются.

«Бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника. По оценке специалистов, затраты на данные разработки составили более 2 млрд руб.», — говорится в сообщении СК.

Часть материалов бывший топ-менеджер предложил приобрести своему знакомому предпринимателю за 400 млн руб., отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 183 УК — незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

В операции кроме следователей СК участвовали сотрудники управления «П» службы экономической безопасности ФСБ. Задержание было произведено с поличным во время передачи конструкторской документации и получения вознаграждения за нее.