Пожарные начали проверять сообщения о возгорании в здании МИД России

Пожарные начали проверять сообщения о возгорании в здании МИД России

Пожарные подразделения проверяют сообщения о задымлении в здании МИДа на Смоленской набережной. Об этом РБК сообщил дежурный МЧС по Москве.

«На пульт дежурного приходила заявка, что там якобы задымление», — сообщили в МЧС.

РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев передавал, что в здании началось возгорание. По данным телеканала, речь шла о подвальных помещениях. Телеканал сообщал, что пострадал рабочий, который надышался дымом в подвале.

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