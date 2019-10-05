Общество , 05 окт, 22:56
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Пожарные начали проверять сообщения о возгорании в здании МИД России
Пожарные подразделения проверяют сообщения о задымлении в здании МИДа на Смоленской набережной. Об этом РБК сообщил дежурный МЧС по Москве.
«На пульт дежурного приходила заявка, что там якобы задымление», — сообщили в МЧС.
РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев передавал, что в здании началось возгорание. По данным телеканала, речь шла о подвальных помещениях. Телеканал сообщал, что пострадал рабочий, который надышался дымом в подвале.
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