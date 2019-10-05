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В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы должны были быть переведены в пятницу, но из-за компьютерного сбоя большинство пенсионеров и бюджетников своих денег не дождались
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Выплату пенсий и зарплат бюджетникам в Севастополе отложили до понедельника. Причиной этому стал технический сбой в оборудовании местного казначейства. Об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства Севастополя.

Из-за поломки денежные средства для работников бюджетной сферы города были начислены «не в полном объеме».

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Там добавили, что специалисты ведомства из-за сбоя перешли на ручной режим работы. Прежде всего сотрудники «набили» платежки по пенсиям, а работа шла «до ночи». В результате этой работы, по данным местных властей, половина пенсионеров смогла получить свои выплаты.

Сейчас работу системы удалось восстановить. Все оставшиеся деньги будут перечислены в понедельник. Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.

В городе создали оперативный штаб, который возглавил вице-губернатор Алексей Парикин.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Севастополя, а также направил запрос в пресс-службу Управления федерального казначейства по Республике Крым и в пресс-службу отделения ПФР по городу Севастополь.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: Крым, Севастополь, пенсии
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