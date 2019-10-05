В полиции попросили автомобилистов Москвы подготовиться к первому снегу

В ГИБДД напомнили о необходимости проверить исправность машины, наличие омывающей жидкости и пригодность зимних покрышек к использованию

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Управление ГИБДД по Москве призвало водителей заранее подготовить свои автомобили к первому снегу в столице.

Необходимо убедиться, что машина технически исправна, а зимние покрышки — пригодны к использованию. «Также не стоит забывать о потребности в омывающей жидкости», — добавили в ГИБДД.

По данным главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, первый снег в Москве и Московской области может выпасть в ночь на понедельник, 7 октября. Впрочем, она отметила, что днем снежного покрова на земле не будет из-за плюсовой температуры — ожидается до шести градусов тепла. Макарова предупредила, что в городе в целом наступает «глубокая осень», и попросила водителей быть внимательнее на дорогах.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил, что в центрально-европейской части России сокращается зимний период, что, соответственно, приводит к увеличению летнего. Метеоролог, в частности, уточнил, что в январе средняя температура в Москве выросла на 2 градуса.