Британские ученые нашли связь между длиной жизни и браком

Согласно исследованию, проведенному группой ученых под начальством профессора Майка Мерфи (Mike Murphy) из Лондонской школы экономики, брачные узы подразумевают определенную пользу не только для людей, ими связанных, но и для их детей. Женатые и замужние намного лучше питаются, обладают более крепким здоровьем, могут рассчитывать на большую поддержку со стороны домашних и, как следствие, намного дольше живут, чем неженатые, разведенные, овдовевшие и даже живущие в гражданском браке.
Кроме того, дети, живущие с двумя родителями, тоже намного здоровее и получают более полное образование. Все эти выводы были сделаны учеными после мониторинга показателей статистики о состоянии здоровья жителей Британии. Самое плохое самочувствие оказалось у овдовевших мужчин и матерей-одиночек: у них выявлено больше всего острых и хронических заболеваний. Более того, уровень смертности среди женатых мужчин моложе 34 лет оказался в 2,5 раза ниже, чем у одиночек той же возрастной категории. Похожая ситуация сложилась и у представительниц слабого пола.
"Да, состояние здоровья и уровень смертности очень связаны между собой. Во многом это объясняется тем, что брак тесно соприкасается с благополучием. В более благополучных странах сильнее распространены браки, чем в бедных и экономически слабо развитых", - говорит профессор Мерфи.