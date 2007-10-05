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Британские ученые нашли связь между длиной жизни и браком
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Британские ученые нашли связь между длиной жизни и браком
Общество, 05 окт 2007, 16:31
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Британские ученые нашли связь между длиной жизни и браком
Если хочешь хорошо выглядеть или дольше жить, можешь следовать различным советам диетологов, косметологов и специалистов здравоохранения. Однако есть куда более действенный путь достижения желаемых результатов, без гастрономических лишений и поглощения витаминов, утверждают британские исследователи, имея в виду обыкновенный брак.

Согласно исследованию, проведенному группой ученых под начальством профессора Майка Мерфи (Mike Murphy) из Лондонской школы экономики, брачные узы подразумевают определенную пользу не только для людей, ими связанных, но и для их детей. Женатые и замужние намного лучше питаются, обладают более крепким здоровьем, могут рассчитывать на большую поддержку со стороны домашних и, как следствие, намного дольше живут, чем неженатые, разведенные, овдовевшие и даже живущие в гражданском браке.

Кроме того, дети, живущие с двумя родителями, тоже намного здоровее и получают более полное образование. Все эти выводы были сделаны учеными после мониторинга показателей статистики о состоянии здоровья жителей Британии. Самое плохое самочувствие оказалось у овдовевших мужчин и матерей-одиночек: у них выявлено больше всего острых и хронических заболеваний. Более того, уровень смертности среди женатых мужчин моложе 34 лет оказался в 2,5 раза ниже, чем у одиночек той же возрастной категории. Похожая ситуация сложилась и у представительниц слабого пола.

"Да, состояние здоровья и уровень смертности очень связаны между собой. Во многом это объясняется тем, что брак тесно соприкасается с благополучием. В более благополучных странах сильнее распространены браки, чем в бедных и экономически слабо развитых", - говорит профессор Мерфи.

Теги: желаемый результат
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